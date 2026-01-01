網上熱話｜銀髮騎士坐「紙皮車」闖屯馬綫　港鐵：已要求離開車站

港鐵車廂內不時有人違規帶電動單車登車，近日社交平台更瘋傳一段「奇景」影片，主角被網民戲稱為「銀髮騎士」。片中可見，一名男子在屯馬綫月台候車時，竟坐在幾塊紙皮之上，列車抵達後，他連人帶「紙皮」緩緩移動，最後直駛入車廂。仔細一看，原來紙皮下隱約露出電動單車的輪廓，他更不時雙腳離地，像是騎着單車般前行，每逢有人走出車廂，他還會停下避讓，場面頗為詭異。

港鐵表示，周一下午港鐵職員收到乘客相關報告後，已即時作出跟進及向該名乘客作出警告，提醒他不可在鐵路範圍攜帶及使用電動單車等電動可移動工具，並要求他離開車站。港鐵表示，會繼續密切留意有關情況，若乘客見到相關情況，可通知職員以便作出跟進。視乎現場實際情況，職員在有需要時，可向違規乘客發出警告，或擬檢控通知書，之後由公司法律部門跟進。