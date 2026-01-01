九龍公園野鴿無視驅趕爭相搶食物　目擊者：嚇退妹妹後即一湧而上

野鴿聚集影響環境衞生，最近更有影片顯示野鴿在一間半露天食肆「搶劫」。社交平台流傳一段影片，顯示十多隻野鴿圍在一張餐枱上，肆意爭奪餐盤上的食物包括薯條，地上更有一杯倒瀉的啡色飲品，現場一片狼藉。上載片段的用戶笑稱牠們是「九龍公園惡霸」，戲言「請問搶劫點計？」有目擊者稱，當日先有一隻白鴿擔當「先頭部隊」搶一條薯條，食客妹妹立即嚇到站起和離開，最終就出現片中情況。

有人形容「日日都係咁，好恐怖」

影片全長約28秒，上載者未有提及事發日期。片段顯示，十多隻野鴿在尖沙咀九龍公園一間半露天快餐店的戶外區域聚集，當時牠們盤踞在一張餐枱的餐盤上爭奪食物大快朵頤，不願離開之餘還推跌部分薯條，畫面亦顯示地上有一杯被倒瀉的懷疑咖啡，但片段未有拍到是否與鴿群有關。爭食期間，附近曾有一名小童嘗試揮手驅趕，但鴿群仍然不為所動，直至食物幾乎被食清光才開始散去。

有自稱目擊者的網民留言說，事發當日他正坐在附近座位，目睹有一隻較瘦削野鴿先飛到餐盤上搶一條薯條，食客妹妹頓時嚇到起身離座，一群野鴿隨即進場一湧而上搶食物。他又稱，該食肆的食客如果進食完未有自行收拾餐盤，都會有野鴿飛來看看有沒有食物，「明顯習慣咗，長期駐紮。」另有在附近工作的打工仔指出，該食肆「日日都係咁，好恐怖」，起初都會被野鴿來襲而嚇倒，後來已經見怪不怪，形容現場職員「都幾慘」，因為不時都要清理「戰場」。