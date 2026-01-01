簡樸房｜義華大廈百戶逼遷 房屋局：72戶需協助申請過渡屋 密必留意租賃情況

《簡樸房條例》(《條例》)將於今年3月實施，不符合《條例》的劏房須改裝成合格的簡樸房才能出租。位於長沙灣的義華大廈去年被收購，新業主去年底通知租戶，因要配合新規例整改，要求租戶3月前退租，約100租戶受影響，部分租戶需要協助申請過渡屋。房屋局表示，截至今日(19日)，區域服務隊已接觸相關義華大廈的109個分間單位租戶，72戶表示需要協助申請過渡性房屋；餘下的37戶則正考慮或已安排其下一步的住處。

房屋局今晚(19日)回覆查詢時表示，區域服務隊已接觸相關義華大廈的109個分間單位租戶，當中72戶表示需要協助申請過渡性房屋，包括22戶已提交申請，初步均為「甲類租戶」及「乙類租戶」；餘下的37戶則正考慮或已安排其下一步的住處。房屋局表示，會盡快處理相關過渡性房屋申請，包括核對其申請類別、資格和所提交的文件等，務求盡快安排合資格申請人遷往居住環境配套完備的過渡性房屋，讓他們早日搬離不適切居所。

9戶獲安排遷入簡約公屋 房屋局又指，據資料顯示，有9戶曾經於相關義華大廈居住的租戶亦已按其申請狀況獲安排遷入，或即將遷入不同的簡約公屋項目；就尚未成功造訪的餘下租戶，區域服務隊亦已留下單張，以便他們聯絡。

局方指，會繼續密切留意住宅樓宇分間單位租賃市場的情況，就市場上可能出現分間單位業主與租客因種種原因而需要就其租賃安排作商討的情況，6隊區域服務隊會持續透過街站、家訪、講座及簡介會等接觸分間單位住戶，提供全方位適切支援。