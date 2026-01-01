房屋局︰平衡各方意見 宏福苑安置未定 委員關注房委會財政影響

房委會舉行公開例會，多名委員關注大埔宏福苑長遠安置安排。房屋局長何永賢重申，相關安置方案會盡量平衡各方意見，當局正與政府研究安置所涉資金處理，包括如何在居屋出售過程中為房委會提供補助，但強調未來五年居屋供應將增至約5.9萬個，政府在協助宏福苑居民之餘，亦能滿足一般市民的置業需求。

多名房委會委員昨在會上均關注宏福苑安置細節及對房委會的財政影響。委員葉傲冬指出，當局須向受影響居民交代清楚，若他們不選擇或用作興建居屋安置災民的大埔頌雅路西或其他補償方案，而堅持「樓換樓」，相關安排應否訂下期限，以便居民選擇及決定。