去年訪港旅客近5000萬 內地旅客佔七成六 非內地增幅顯著

去年盛事連連，成功為本港帶來大量旅客。旅發局指，2025年全年初步訪港旅客數字達4,990萬人次，按年上升12%；旅客以來自內地為主，佔總訪港旅客量七成六，而台灣、日本、越南、澳洲及中東地區的旅客數目增長同樣顯著，均錄25%或以上升幅。旅發局指，數據顯示旅遊業持續復甦表現理想，旅客亦對本港旅遊體驗整體感到滿意。

香港去年除舉行一系列傳統節慶活動，吸引旅客來港外，隨着啟德體育園啟用帶動，本港大型體育與國際級音樂活動接連登場──香港國際七人欖球賽、世界格蘭披治桌球大獎賽等國際級項目相繼舉行；音樂活動方面，Coldplay等國際天團先後在啟德獻唱，浪接浪的盛事熱潮，炒熱本地氣氛，更成功吸引大批海外旅客專程來港。而第十五屆全國運動會(香港賽區)亦於11月圓滿舉行，為旅客來港再添動力。