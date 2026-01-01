政府冒牌水｜調查揭下屬無上報　陳嘉信並無疏忽　楊何蓓茵：撤回授勳決定非懲罰

物流署涉被詐騙購入「冒牌水」風波，政府今日上午交代紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵指調查所得3名物流署人員表現未達水平，將停發增薪點或發書面告誡。至於物流署前署長陳嘉信雖無疏忽，但會撤回向他頒授銀紫荊星章決定。
未到頂薪點人員停止發放增薪點
楊何蓓茵公布調查組識別逾20名財經事務及庫務局、物流署及食環署人員，要求他們就事件作出陳述，並約見部分涉事人員。調查發現當中有3名物流署人員的表現，未能達到與職級及經驗相稱的水平，楊何指出：「唔係太多工作，以致顧及唔到」，而是他們缺乏應有的警覺性及判斷力，以致未能識別明顯不妥之處，無把握時機適當跟進及向上級及時匯報，令部門錯過及早識破虛假文書及採取適當行動的時機。根據表面證據顯示，上述的2名物流署人員，包括1名首長級人員涉嫌未能及時識別明顯不妥之處所揭示的重要性並上報。政府會向有關未到頂薪點的人員，停止發放增薪點，亦會展開正式紀律研訊，並根據研訊結果再作懲處。
餘下一名物流署人員雖有履行向上級報告的責任，但仍會在其考績報告反映警覺性、判斷力，及分析力不足。政府會向他停止發放增薪點，並作出書面告誡，要求他日後在上述各項能力展示明顯進步。楊何蓓茵指考慮到私隱問題，不便公開3人的身份。
至於物流署前署長陳嘉信，調查組有了解其部門管理工作，知悉部門存在足夠的監管及匯報制度。楊何蓓茵指出：「署長歡迎同事匯報任何事情，唔係唔畀同事匯報，不過同事識別唔到應該匯報事情」。由於下屬無上報事件，令陳嘉信無辦法知道跡象，調查顯示他無疏忽之處。楊何蓓茵表示問責與否並非「憑空講」，亦與陳嘉信即將退休無關，是根據調查組得出的事實，判定各人的責任。
楊何蓓茵：今次是撤回獎勵非懲罰
不過，楊何蓓茵指以上3名物流署人員的表現，未能達到與職級及經驗相稱的水平，反映問題在署內有普遍性。專責小組調查報告顯示部門採購工作要提升應有的觸覺，避免政府受損，而採購工作應更積極及謹慎。財經事務及庫務局局長許正宇已去信陳嘉信，指他在出任部門首長期間，在提升下屬工作能力、觸覺及積極性上應更有作為。由於事件引起公眾高度關注，嚴重影響政府聲譽，政府決定撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章。楊何蓓茵指授勳屬嘉獎，今次是撤回獎勵，而非懲罰。
許正宇公布檢討政府採購機制專責小組報告，改善措施聚焦制度改革、重塑工作文化、加強部門間的信息互通，以及應用科技和人工智能四大方向。當中建議為價值逾1,500萬元貨品合約引入財政審核安排；更新招標及合約標準條款，容許政府以公眾利益為基礎，即時中止合約；利用人工智能提升政府採購的審查效率。樽裝水方面，以往政府容許貿易公司入標，但許正宇指考慮到水是明瞭、清晰的產品，無必要透過中介或貿易商作招標工作，現時只有水的供應商或製造商可入標。