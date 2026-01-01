政府冒牌水｜調查揭下屬無上報　陳嘉信並無疏忽　楊何蓓茵：撤回授勳決定非懲罰

物流署涉被詐騙購入「冒牌水」風波，政府今日上午交代紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵指調查所得3名物流署人員表現未達水平，將停發增薪點或發書面告誡。至於物流署前署長陳嘉信雖無疏忽，但會撤回向他頒授銀紫荊星章決定。

未到頂薪點人員停止發放增薪點

楊何蓓茵公布調查組識別逾20名財經事務及庫務局、物流署及食環署人員，要求他們就事件作出陳述，並約見部分涉事人員。調查發現當中有3名物流署人員的表現，未能達到與職級及經驗相稱的水平，楊何指出：「唔係太多工作，以致顧及唔到」，而是他們缺乏應有的警覺性及判斷力，以致未能識別明顯不妥之處，無把握時機適當跟進及向上級及時匯報，令部門錯過及早識破虛假文書及採取適當行動的時機。根據表面證據顯示，上述的2名物流署人員，包括1名首長級人員涉嫌未能及時識別明顯不妥之處所揭示的重要性並上報。政府會向有關未到頂薪點的人員，停止發放增薪點，亦會展開正式紀律研訊，並根據研訊結果再作懲處。