簡樸房｜義華大廈百戶逼遷　林筱魯指非單一事件憂劏房戶回流劣質居所

《簡樸房條例》將於今年3月實施，長沙灣義華大廈新業主去年底通知租戶，因要配合新規例整改，要求租戶3月前退租，約100租戶受影響。立法會議員林筱魯今早(20日)在港台節目表示，今次是個別事件，但不會是單一事件，只是規模有別，形容事件是一個警號，質疑為何沒有預警性。
林筱魯提到，政府已派出社工隊，目前已跟進109個單位，其中70多戶申請入住過渡性房屋，30多戶獲協助尋覓新住所。他建議政府要了解業主意願，為業主提供協助，另外需要跟蹤受影響租戶，否則或會因經濟等因素回流至市區劣質住所，因過渡性房屋等選項不是永久住所，對租戶來說是「頂住先」，未必是最優選擇。
將組織過渡性房屋參觀團
香港單親協會總幹事余秀珠表示，義華大廈的200多戶居民中，協會已接觸80戶，他們以長者和雙老家庭為主。住戶目前普遍面臨工作、交通和照顧需求等方面的擔憂，居民對過渡性房屋了解不多，許多人聽到地理位置較遠後便表示不願考慮，因此將組織過渡性房屋參觀團，目前已有20多戶居民報名參加，亦有20戶居民向當局申請過渡性房屋，另有22戶已找到住所，仍有30多戶居民在考慮搬遷，希望能在附近找到合適住所。她另指，同區有不少NGO提供單位，但其申請設有年齡等限制，令一些超過62歲的長者未能受惠。
樂善堂過渡性房屋獲轉介8戶居民
樂善堂總幹事劉愛詩指，樂善堂過渡性房屋已獲房屋局轉介8戶居民，並已經跟進安置的情況。其中一戶已找到適合的居住地，而另外5戶則正在申請過渡性房屋。她又表示，會優先處理甲、乙類人士，一般可獲租期兩年或以上，亦會有關愛基金一次性資助，以及就業、家庭支援及輔導等緩助，希望有長遠安排上公屋。至於新增的丙類人士，過渡性房屋會提供最多百分之20予丙類。