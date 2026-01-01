簡樸房｜義華大廈百戶逼遷　林筱魯指非單一事件憂劏房戶回流劣質居所

《簡樸房條例》將於今年3月實施，長沙灣義華大廈新業主去年底通知租戶，因要配合新規例整改，要求租戶3月前退租，約100租戶受影響。立法會議員林筱魯今早(20日)在港台節目表示，今次是個別事件，但不會是單一事件，只是規模有別，形容事件是一個警號，質疑為何沒有預警性。

林筱魯提到，政府已派出社工隊，目前已跟進109個單位，其中70多戶申請入住過渡性房屋，30多戶獲協助尋覓新住所。他建議政府要了解業主意願，為業主提供協助，另外需要跟蹤受影響租戶，否則或會因經濟等因素回流至市區劣質住所，因過渡性房屋等選項不是永久住所，對租戶來說是「頂住先」，未必是最優選擇。