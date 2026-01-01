熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-20 12:36
更新：2026-Jan-20 12:36

醫健通將授權3間指定醫院存入放射紀錄　包括深圳新風和睦家醫院

醫健通將授權內地3間指定醫院存入放射紀錄，包括深圳新風和睦家醫院。

醫衞局公布，市民由本月27日起前往香港大學深圳醫院、深圳新風和睦家醫院和中山陳星海中西醫結合醫院，接受放射科服務前，可透過「個人資料夾」功能提交授權申請，隨即會在流動應用程式收到「授權二維碼」。市民在指定醫療機構求診時，展示二維碼並出示香港身份證以核實身分和授權。該醫療機構即可協助市民將該次服務的放射檢查報告及影像直接存入個人醫健通戶口，後續在深港兩地就醫時，醫生可隨時調閱這些影像資料。

北上醫療越來越普及

深圳新風和睦家醫院表示，此舉標誌著跨境醫療服務邁向「資料同步、治療連續」的新階段，預期將進一步推動港人北上就醫。據深圳市衛健委資料顯示，2023年深圳為港澳人士提供診療服務64萬人次；2024年香港有8,191萬人次北上消費，較2023年增長53%，其中醫療需求成為核心驅動力之一。2025年深圳和睦家港人就診已超兩萬，反映出北上醫療在港人群體中越來越普及，需求量也越來越高。

醫健通新增跨境（南下）「放射報告及影像分享」，深港兩地醫生可以線上調閱病人的醫療檢查影像。 醫衞局及深圳和睦家醫院團隊於醫院內設立支援站，協助香港市民登記醫健通、下載醫健通流動應用程式及使用相關功能。

讓治療方案更連貫

在以往跨境就醫過程中，患者需要在深港兩地反復往返，需要自行攜帶影像資料。由於影像資料攜帶不便，容易出現資料不全情況，會延誤診斷及診療。現有計劃後，能夠讓深港兩地醫生及時查看資料，令患者就醫更便捷，讓治療方案更連貫、更貼近患者實際需要。深圳新風和睦家醫院亦正逐步成為深港腫瘤患者就診及使用創新藥品的醫療機構之一。醫院會優先使用效果較好、風險較低、副作較小的國際/內地創新藥，病程管理及用藥方案均與國際接軌。

在推動影像資料互通的同時，深圳新風和睦家醫院始終將患者隱私與資訊安全放在首位。醫院一直嚴格遵循國家及香港地區關於醫療資料與個人資料保護的相關法律法規，建立以患者授權為核心的資訊管理機制。所有影像資料在傳輸過程中加密處理、流程進行嚴密監察，確保影像資訊嚴格保密、安全可控、全程可追溯。

