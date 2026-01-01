從心出發為生命而談　警察談判組半世紀的使命

成立半世紀的警察談判組將於本周四(22日)及周五(23日)舉辦50周年發展研討會，匯聚內地及海外談判專家，聯同教育局、社會福利署、學界，以及心理學和精神科範疇專家，跨專業探討危機管理、自殺預防等議題。有份籌備的督察陳日風與談判組同行20載，他指團隊近年從以應對為主的危機干預，擴展到主動的危機預防，實現了自己踏上談判之路的初心。
談判關鍵在於聆聽
陳日風20年間處理數百宗案件，至今保持着百分百成功的談判紀錄，無綫新聞節目更於5年間兩度為他追蹤報道。他現在於警察學院擔任初級警務人員專業發展的教官，將實戰淬煉的「心法」傳授後輩，表示談判關鍵不在於話術之中，而在聆聽。要尊重每一個生命，用同理心深度聆聽。
陳日風又談到加入談判組的機緣，在駐守雜項調查小隊負責調查自殺案件時，常常反思與其事後惋惜，不如反客為主，在悲劇發生前主動介入。「電視劇中說一句『我明白你』容易，但沒有確切經歷過，難以真正體會到事主感受。唯有真誠聆聽，從心講出想法，透過共情才能讓對方打開心扉。」
50年來不斷優化發展
談判組50年來不斷優化發展，由以往單純應對危機，主動提升到預防危機。陳日風坦言，只要有心聆聽、易地而處，人人都可以是談判員，而各地案件形勢各異，交流成功對策，揉合不同專業，能夠有助開拓新思路。香港作為國家窗口，正好發揮橋樑作用，以專業聯繫專業。團隊半世紀的紮根耕耘，以專業能力贏得市民信任，說好了警察故事。為能夠進一步代表警隊，向國際同行展示奮鬥成果而感到光榮，期望在今次交流中傳遞香港警察的專業精神，讓世界看見屬於國家和香港的好故事。