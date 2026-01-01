從心出發為生命而談　警察談判組半世紀的使命

成立半世紀的警察談判組將於本周四(22日)及周五(23日)舉辦50周年發展研討會，匯聚內地及海外談判專家，聯同教育局、社會福利署、學界，以及心理學和精神科範疇專家，跨專業探討危機管理、自殺預防等議題。有份籌備的督察陳日風與談判組同行20載，他指團隊近年從以應對為主的危機干預，擴展到主動的危機預防，實現了自己踏上談判之路的初心。

談判關鍵在於聆聽

陳日風20年間處理數百宗案件，至今保持着百分百成功的談判紀錄，無綫新聞節目更於5年間兩度為他追蹤報道。他現在於警察學院擔任初級警務人員專業發展的教官，將實戰淬煉的「心法」傳授後輩，表示談判關鍵不在於話術之中，而在聆聽。要尊重每一個生命，用同理心深度聆聽。