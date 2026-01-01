煤氣公司引入管道巡檢無人機　精準掌握管道狀態保障燃氣供應和安全

無人機可在空中沿按管道路線進行監測，工作人員可即時透過數據了解管道的情況。

為強化管道檢查，煤氣公司引入管道巡檢無人機，檢測戶外高壓燃氣輸送管道，加快及精準掌握管道最新狀態，如發現破損可及時修復，進一步保障燃氣的 安全和穩定供應。管道巡檢無人機具備激光氣體檢測功能，配以3D地形比對技術，無人機可在空中沿管道路線進行監測，一旦發現氣體洩漏便即時發出報告，隨即進行維修工程。

節省工程人員上山巡查時間

任職輸氣操作部系統維修組的陳廸奇(Dicky)表示，在未使用無人機前，煤氣公司的輸氣操作部人員除了需要到現場沿管道進行巡查外，亦需要最少每3個月沿著管道的「陰極防蝕設備」進行檢測，以進一步勘察地下管道狀態。而每次颱風、黑雨等惡劣天氣後，更須到現場進行額外檢測。自從引入管道巡檢無人機，大大節省工程人員上山巡查的時間，而且報告位置精準，提升維修效率。此外，如果需要修復管道，工作人員可用無人機先了解周遭環境，有助工程人員掌握叢林的狀況，減低進入叢林工作的風險。