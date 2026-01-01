農曆新年2026｜業界料馬年花市銷情持續提升　批發商：市民有留港消費跡象

賴榮春表示，香港市民對買花其實「很捨得」，一年一次新年總想取個「好意頭」，所以即使在經濟不太好的環境下，不少人更是會選擇買花，望能帶旺一下運氣；在經濟好的情況下更是希望能錦上添花。預料今年年花需求將保持穩定，一般家庭於新春期間會花費約800至1,200元；若對年花有要求的甚至會花費達2,000元。

被問及近年興起網購買花，會否對香港市場造成影響，賴榮春則認為在內地購買年花的運費並不便宜，經過運送再加難以確保溫度的情況下，鮮花在一般4日會開始變黑。而香港人普遍對花有要求，「快到情人節，如果這樣送給女朋友都要『掟煲』吧」。「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍亦表示，網購買花的品種難以確認，一般在香港種植的花因習慣氣候，約能存放數個月至半年。若在內地網購年花，花開的時間點難以掌握，或更難配合在農曆新年開花。

因今年農曆新年比往年較遲，而天氣則比往年相對和暖，賴榮春直言種植會受到一定程度影響，主要影響較大型的品種，如桃花等，一般養在蔭棚或溫室的小型花種和蘭花等則較少受影響。楊小龍亦表示，蘭花的生長與觀賞期或會因這氣候而延長，目前可見整體趨勢良好且花期穩固，料在新春旺季帶動下整體銷情可按年上升5%。

其子楊尹俊又表示，近年引入人工智能技術，令蘭花培植持續成熟，現時已能更精準掌控花期、色澤及整體品質表現；人工智能技術可以精準計算所需溫度和光線，令環境控制做得更好，亦令溫室培植更自動化。他透露近年顧客在選購蘭花時更着重整體質素及擺放期，尤其偏好花期較長、品質穩定的日本蘭花；目前已陸續接獲家庭及商務客戶的預訂，亦反映市場對高質素蘭花的需求仍然存在。