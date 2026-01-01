熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-20 18:31
更新：2026-Jan-20 18:31

醫管局稱急症室次緊急及非緊急病人減兩成　達致公營醫療收費改革初衷

分享：
醫管局稱急症室次緊急及非緊急病人減兩成，達致公營醫療收費改革初衷。(資料圖片)

醫管局稱急症室次緊急及非緊急病人減兩成，達致公營醫療收費改革初衷。(資料圖片)

adblk4

醫管局表示，本月1日至前日(18日) 共有85,676名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，較去年同期顯著減少近一成半，其中4,889名病人分流類別為危殆及危急，較去年同期上升7.7%；38,155名病人分流為緊急，較去年同期下跌8.4%，次緊急及非緊急則為42,632人，較去年同期大減超過兩成達21.3%。

平均等候時間減逾半小時

最新數據顯示，急症室每日平均求診人次顯著減少14.6%；約4,900名分流類別為危殆及危急的病人在新收費機制下獲豁免收費，另外共有952名急症室病人申請退款；分流類別為緊急的病人於30分鐘內就診，達致服務承諾指標的比率由去年82.7%增加至87.1%，而平均等候時間亦由22分鐘縮短至20分鐘；次緊急及非緊急病人佔比由去年54.2%減少至49.8%；及次緊急及非緊急病人平均等候時間由去年144分鐘減少至111分鐘。

adblk5

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中醫生表示，數據反映急症室的資源更能導向於處理危急病人，達致公營醫療收費改革的初衷，將資源集中及有效治療有緊急醫療需要的病人。醫管局會繼續密切監察急症室的運作情況，確保急症室集中資源照顧有緊急醫療需要的病人，以達致公營醫療收費改革的宗旨。

ADVERTISEMENT

送馬哥孛羅香港酒店新春賀年糕點！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務