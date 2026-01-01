醫管局稱急症室次緊急及非緊急病人減兩成　達致公營醫療收費改革初衷

醫管局表示，本月1日至前日(18日) 共有85,676名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，較去年同期顯著減少近一成半，其中4,889名病人分流類別為危殆及危急，較去年同期上升7.7%；38,155名病人分流為緊急，較去年同期下跌8.4%，次緊急及非緊急則為42,632人，較去年同期大減超過兩成達21.3%。

平均等候時間減逾半小時

最新數據顯示，急症室每日平均求診人次顯著減少14.6%；約4,900名分流類別為危殆及危急的病人在新收費機制下獲豁免收費，另外共有952名急症室病人申請退款；分流類別為緊急的病人於30分鐘內就診，達致服務承諾指標的比率由去年82.7%增加至87.1%，而平均等候時間亦由22分鐘縮短至20分鐘；次緊急及非緊急病人佔比由去年54.2%減少至49.8%；及次緊急及非緊急病人平均等候時間由去年144分鐘減少至111分鐘。