好人好事｜港夫婦加拿大玩雪遺失婚戒上網求助　移加女帶一物尋回4小時物歸原主

有移民加拿大的港人夫婦日前在多倫多玩雪期間，不慎遺失一隻結婚戒指，妻子與丈夫在積雪中遍尋3小時，即使手指和腳趾已冷到麻痹亦無果，最終在網上發文求助，希望有心人在融雪後發現可物歸原主。未料，約3小時後另一名移民加拿大的香港女生留言稱「我搵到啦」，最終雙方在發帖4小時後順利交收戒指，而好心人及後更收到「驚喜」，網民大讚是「好人有好報」的結局。

加拿大多倫多日前受到強烈暴風雪吹襲，帶來超過20厘米降雪。一對移民當地的香港夫婦，多倫多時間上周四在一間酒樓對開玩雪期間，妻子的結婚戒指不慎隨拋雪一刻飛走並埋在雪底，兩人隨即在場尋找，惟花了3小時仍遍尋不果，「手指腳指(趾)凍到痹曬」，令她感到非常沮喪和愧疚，「我好對唔住我老公，因為係佢揀左(咗)好耐同辛辛苦苦儲錢買。」

妻子最終決定求助網上力量，在社交平台發帖分享事件，希望待融雪後有心人能留意，「可以有一絲希望搵得返……隻戒指真係對我地(哋)好重要」，又說成功尋獲者會有薄酬，而夫婦日後如有時間都會重返現場繼續搜索。帖文吸引大批網民留言和轉載，期間有網民主動提出協助，「我男朋友有金屬探測器啊！聽日使唔使幫手？！」

熱心移加女隨即收永居確認信

事隔近3小時，即當地時間上周五凌晨1時許，到場搜索的網民留言道「我搵到啦」，雙方最終在發帖4小時後順利交收遺失的戒指，「已經搵到樓主交收，同埋係用metal detector(金屬探測器)！我哋小小開心到失控。」她們事後把整個過程製作影片及上傳至YouTube，顯示兩人到場搜索時正有人用剷泥車清理積雪，當找到婚戒時兩人均表現興奮，其後更馬上跑到剷泥車向司機分享喜悅。原來，事件中的好心人都是移民加拿大的香港女子，有網民祝福「好人有好報」，希望她能盡早獲得加拿大政府發出的確認永久居民確認信，結果她在事件翌日收到相關確認，「我祝大家睇到呢個comment(留言)都快啲收到。」