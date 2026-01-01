熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-20 22:28
更新：2026-Jan-20 22:28

《強制舉報虐待兒童條例》正式生效 警方聯同勞福局展開社區宣傳

分享：
WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.46 (2)

勞工及福利局首席助理秘書長(兒童)李敬樂、荃灣區撲滅罪行委員會主席羅少傑及警務處刑事支援科總警司余鎧均(左七、右六及左六)向市民介紹宣傳車。

adblk4

《強制舉報虐待兒童條例》已於今日(20日)正式實施。為加強公眾對新法例的認識，警務處家庭衝突及性暴力政策組聯同勞工及福利局，於同日安排宣傳車走訪新界北區及荃灣區，展開社區宣傳活動。宣傳車上午停靠粉嶺站與市民交流，下午則移師荃灣千色匯附近繼續活動。車上設有互動遊戲區，讓市民透過輕鬆形式了解新法例的內容及強制舉報的責任。活動旨在提升社區對兒童保護的意識，鼓勵市民共同建立安全的成長環境。

活動期間，勞工及福利局首席助理秘書長（兒童）李敬樂、荃灣區撲滅罪行委員會主席羅少傑，以及刑事支援科總警司余鎧均，向市民講解法例重點，包括哪些專業人員須履行強制舉報責任、「嚴重傷害」的定義、如何識別虐待兒童情況，以及舉報機制。人員亦透過互動遊戲，加深市民對保護兒童重要性的認識。

adblk5

WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.49 (1) WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.49 WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.48 WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.48 (2) WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.48 (1) WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.47 (2) WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.47 (1) WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.47 WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.46 (1) WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.46 (3) WhatsApp Image 2026 01 20 at 20.40.46

新法例規定社會福利界、教育界及醫療衛生界共25類指明專業人員，在工作中如發現兒童受到嚴重傷害或面臨此實際風險，必須盡快向社會福利署或警方舉報。若未有合理辯解而未作舉報，相關人士可被檢控，一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁三個月。法例亦設有免責條款，保障真誠作出舉報的人士。

條例的原意並非懲罰專業人員，而是以保護兒童為首要目標。透過建立有效的舉報機制，能及早識別和介入虐待兒童個案，確保兒童得到適切的保護和支援。

adblk6

ADVERTISEMENT

送馬哥孛羅香港酒店新春賀年糕點！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務