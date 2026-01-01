《強制舉報虐待兒童條例》正式生效 警方聯同勞福局展開社區宣傳

勞工及福利局首席助理秘書長(兒童)李敬樂、荃灣區撲滅罪行委員會主席羅少傑及警務處刑事支援科總警司余鎧均(左七、右六及左六)向市民介紹宣傳車。

《強制舉報虐待兒童條例》已於今日(20日)正式實施。為加強公眾對新法例的認識，警務處家庭衝突及性暴力政策組聯同勞工及福利局，於同日安排宣傳車走訪新界北區及荃灣區，展開社區宣傳活動。宣傳車上午停靠粉嶺站與市民交流，下午則移師荃灣千色匯附近繼續活動。車上設有互動遊戲區，讓市民透過輕鬆形式了解新法例的內容及強制舉報的責任。活動旨在提升社區對兒童保護的意識，鼓勵市民共同建立安全的成長環境。

活動期間，勞工及福利局首席助理秘書長（兒童）李敬樂、荃灣區撲滅罪行委員會主席羅少傑，以及刑事支援科總警司余鎧均，向市民講解法例重點，包括哪些專業人員須履行強制舉報責任、「嚴重傷害」的定義、如何識別虐待兒童情況，以及舉報機制。人員亦透過互動遊戲，加深市民對保護兒童重要性的認識。