冒牌水風波 3物流署人員不稱職 2人紀律研訊 楊何蓓茵強調撤陳嘉信授勳非懲罰

政府去年8月爆出冒牌水風波，物流署被轟把關不力，其後由首長級甲一級政務官劉炎領導調查組，就事件作紀律調查。財經事務及庫務局長許正宇和公務員事務局長楊何蓓茵昨公布檢討政府採購機制專責小組報告，以及紀律調查的結果。楊何蓓茵指，3名物流署人員表現未達其職稱水平，當中2人、包括一位首長級人員，將接受紀律研訊再定懲處；至於物流署前署長陳嘉信則未發現有疏忽之處，惟認為他在提升下屬工作能力及積極性應更有作為，政府決定撤銷其銀紫荊星章，但楊何蓓茵強調，撤回獎勵，不屬於懲罰。

楊何蓓茵表示，由劉炎領導的調查組，識別了超過20名來自財庫局、物流署及食環署的人員，經調查後發現有3名物流署人員的表現未能達到與其本身職級和經驗相稱的水平，缺乏應有的警覺性和判斷力，以致未能識別明顯不妥之處，也未能及時跟進並向上級匯報。

楊何蓓茵續指，現階段表面證據顯示，其中2人，包括一名首長級人員，涉嫌未能及時識別明顯不妥之處所揭示的重要性並且上報，政府會對他們展開正式紀律研訊，並按研訊裁決作出懲處。此外，2人在工作能力上的欠缺會反映在其考績報告內，政府亦會向未達頂薪點的人員停止發放增薪點。至於餘下一人亦不獲發放增薪點，並給予書面告誡。楊何蓓茵在記者會上未有透露3人身份，惟強調3人在調查期間仍有工作。據了解，該名首長級人員為時任採購科總監曾昭奇。