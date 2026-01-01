轉吹北風 今最低12度 明日僅11度 天文台︰濕凍體感更冷

昨天是二十四節氣中的大寒，未來幾日將更「應景」。一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台於昨午4時20分發出寒冷天氣警告，昨晚顯著降溫，預計逐步下降至今早最低攝氏12度，部分地區更低兩三度，打鼓嶺低見6度。天文台預計，未來幾日天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小，市區最低氣溫約11、12度，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。 香港昨日最高氣溫仍有20度，受廣闊雲帶覆蓋廣東，沒有太陽的天氣感覺較前日涼。市民昨外出時，添加外套。本港原先受東風影響，昨晚起轉吹北風，華北、華中的寒冷氣團逼港，氣溫顯著下降，午夜已降至15度，溫度亦持續下降；預計今早市區只有12度，打鼓嶺6度，將軍澳、黃竹坑、沙田和大埔等亦僅9度。隨後日間氣溫回升至最高17度，但入夜後再度轉冷，預計周四及五持續寒冷，最低只有11度。

天文台指，今次寒流襲港，體感溫度較月頭那次更冷。天文台指，現在部分模式預測未來幾日或會出現微雨的天氣，在濕冷天氣下，水滴或潮濕空氣容易黏附在皮膚表面，而由於水的傳熱效率比空氣高，這會令身體的熱量更快流失。此外，若皮膚表面的水分蒸發，亦會產生蒸發冷卻效應，類似人做完運動流汗後體溫被帶走的情況，因此人會感到更寒冷。天文台呼籲市民注意保暖，特別提醒長者避免長時間在室外逗留，及慎防因穿厚重衣物，致身體不靈活易跌倒。

至周末，季候風會被偏東氣流取代，氣溫將稍為回升，周日最高氣溫約20度，但早上仍然清涼。 港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強表示，隨着天氣轉冷，流感病毒增生風險更高，預計本月底至下月初很大機會進入冬季流感高峰，呼籲市民盡快接種，並做好預防措施，包括戴口罩，保持手部清潔。 8日內三宗兒童流感嚴重個案 香港8日內第三宗兒童感染流感的嚴重個案。個案為一名14歲女童，周日出現發燒、流涕等徵狀，翌日到聯合醫院急症室求醫，因血壓持續偏低，被安排入住深切治療部治療。經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，目前情況已轉趨穩定。

患者已接種季節性流感疫苗，其3名同班同學亦有流感病徵，一人曾須入院治療。中心已建議校方實施感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。她4名家居接觸者，其中兩人早前均出現輕微呼吸道感染症狀，毋須住院。