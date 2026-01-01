政府︰提供4500宿位 最快本年度招標 撥3商業地建學生宿舍

政府將3幅商業用地，撥作興建專上教育學生宿舍，邀請持份者提交意向書。政府指，今次首次透過於公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展；預計最早可於2026/27年度公開招標，推出其中一幅或多幅地地。

3幅熟地，分別位於啟德、小瀝源及東涌東，面積由0.11至0.74公頃。可建最高樓面面積由1萬至4.3萬平方米。政府初步估計3地合共可提供約4,500個宿位，最終宿位數目須視乎項目倡議方提出的設計。

政府去年7月推出「城中學舍」計劃，容許商廈改建為學生宿舍，至今收到24宗申請，涉及約5,000個宿位。兩宗涉及於私人土地興建新學生宿舍，其餘為改裝現有建築物，大部分涉及整幢改裝。22宗已獲確認符合計劃資格，新建和改裝項目，分別須於54個月或18個月內完成。