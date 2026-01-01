體驗工作坊讓健視者試當領跑員 參加者︰切身感受視障跑手需求

路面的障礙物對健視者來說，稍一不慎也易釀意外；對視障人士而言，路上的一顆小石、一段窄徑，構成的危險更難以想像。有機構舉辦「領跑初體驗」工作坊，透過牽繩或手臂引導，與視障跑手建立信任，讓健視者試當領跑，並期望更多視障人士有機會參加跑步運動。有義工希望通過工作坊更明白視障人士的需求，有助於設計無障礙空間，提升環境的包容性和可及性。亦有義工笑指，領跑過後才發現自己體力比不上視障跑手，激發他須繼續努力練跑。

「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」將於周日(25日)在中環海濱舉行。活動於日前亦舉辦工作坊，讓已報名參賽的健視者與視障人士一同參與賽前訓練，親身體驗「領跑員」的角色。練習路線由中環10號碼頭跑至灣仔金紫荊廣場再折返。工作坊亦希望推廣關注殘疾人士身心健康，並在社區建立關愛文化。

視障跑手︰工作坊增新鮮訓練感覺 視障跑手王炳輝及其領跑員許文輝分享，視障跑手平日多在運動場內訓練，今次工作坊有機會在街上試跑，領跑員須加倍留意路況，包括障礙物、道路維修位置，甚至拍照或打卡的人群，要適時提醒並帶領避開；好處是可以邊跑邊感受清涼海風，不再只是原地繞圈。領跑員亦會即時描述沿路風景，讓跑手在腦海中「建構」跑道畫面，令訓練過程更具新鮮感。

工作坊亦讓不曾接觸領跑的義工，可嘗試與視障跑手組合訓練。參加了慈善跑3公里賽事組別的恒基溫暖工程義工隊隊員李紫妍，在工作坊首次接觸視障跑手並體驗領跑，令她得到不少啟發。從事項目策劃經理的她表示，透過工作坊與視障人士交流，並嘗試帶領他們跑步後更能了解他們的需求，亦有助於她日後設計地產項目的無障礙空間。「一些指示招牌，有些設計師可能會想盡量看不出來，但經過工作坊的體驗，可理解到設計時不只是考慮漂不漂亮，而是必要性。」李紫妍表示，健視人士往往難以察覺視障者的需要，只有親身體驗後，才會真正感受到當中的潛在危險，並從而發現設計上仍有改善空間。

不倒翁共融運動協會創會會長梁小偉指，留意到不少參加者均很有愛心，已留下他們的聯絡方式，希望工作坊有成功增加他們擔任視障跑手領跑員的興趣，待未來能加入成為真正的領跑員。連續8年參加渣打馬拉松10公里賽事的恒基Running Club隊員吳錦鴻獲安排與梁小偉合組訓練。他表示，自己是健視者，但體力卻配合不上梁小偉，這個體驗更讓他理解到領跑員的能力起碼要比運動員強20至30%的原因，將朝這個方向繼續努力練跑。

中環海濱慈善跑助火災善後

「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」所籌得的善款將分別用於「大埔火災重建及支援項目」及「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」。活動歡迎傷健人士齊參與，望推動運動普及化和共融運動。