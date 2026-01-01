料「招標妥」服務費上調　甯漢豪：如能帶來保障是「物有所值」

因應大埔宏福苑五級火，發展局將革新「招標妥」，由市建局選擇預審的承建商。發展局局長甯漢豪今早(21日)在電台節目表示，預計服務費會因應服務範疇擴大而有所調升，但認為如果能為業主帶來一些保障，是業主值得去投資的服務，讓他們覺得「物有所值」。

研究是否為市建局提供法律後盾

被問到是否意味將監管責任由政府部門轉移至市建局，甯漢豪表示市建局作為法定機構，所需人手及資源大多來自政府。她坦言，市建局將來負責招標和評標時，若非選出最低價中標，可能引發業主不滿及糾紛，當局會研究是否需在法例層面為市建局提供法律後盾。至於有承建商被除名或紀律處分後，或用方法「屈尾」重新入標，她表示現時屋宇署會關注獲授權簽署人，他們需經過面試考核，又指打擊圍標需跨政策局合作，要讓業主有良好管治意識。