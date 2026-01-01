駐天津處主任自爆受款待　鄭震生稱不便回應　議員促停職調查

新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生在社交平台Threads發文分享指，入住天津一間酒店時獲免費升級至套房，亦曾接受噴射飛航高層安排，乘坐私人艙由香港前往澳門，有網民質疑他身為公務員不正當接受私人利益，有關帳戶目前已刪除。鄭震生向傳媒表示，目前不便回應，而局方會有回應。

鄭震生日前於社交平台Threads分享自己將出任駐天津聯絡處主任一職，指入住當地一間酒店時「幸運獲免費升級至套房，甚是開心」，隨後立即聯絡中介看租盤，「想盡快安定下來」，影片可見房間有水晶吊燈、水果和甜品。他在去年5月的一篇帖文中，亦曾分享自己接受噴射飛航高級管理人員「Alan」安排，乘坐私人艙由香港前往澳門，形容是「承蒙摯友厚誼」、「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝！」貼文附上他在艙室的相片，可見有梳化、電視等設備。翻查資料，噴射飛航的4座位「至尊貴賓廂」，單程票價為2,480元和3,310元。