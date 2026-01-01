駐天津處主任自爆受款待　鄭震生稱不便回應　議員促停職調查

新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生在社交平台Threads發文分享指，入住天津一間酒店時獲免費升級至套房，亦曾接受噴射飛航高層安排，乘坐私人艙由香港前往澳門，有網民質疑他身為公務員不正當接受私人利益，有關帳戶目前已刪除。鄭震生向傳媒表示，目前不便回應，而局方會有回應。
鄭震生日前於社交平台Threads分享自己將出任駐天津聯絡處主任一職，指入住當地一間酒店時「幸運獲免費升級至套房，甚是開心」，隨後立即聯絡中介看租盤，「想盡快安定下來」，影片可見房間有水晶吊燈、水果和甜品。他在去年5月的一篇帖文中，亦曾分享自己接受噴射飛航高級管理人員「Alan」安排，乘坐私人艙由香港前往澳門，形容是「承蒙摯友厚誼」、「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝！」貼文附上他在艙室的相片，可見有梳化、電視等設備。翻查資料，噴射飛航的4座位「至尊貴賓廂」，單程票價為2,480元和3,310元。
為酒店會員才獲升級房間 費用不涉公帑
政制及內地事務局回覆傳媒查詢時表示，鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘為駐天津聯絡處主任，他日前赴天津履新時乘坐的航班升艙涉及的額外費用，以及在天津的住宿費用均由他自行承擔，不涉公帑開支。據了解他是有關酒店集團的高級會員，因此酒店房間獲升級。至於鄭獲安排乘坐私人艙前往澳門，當局指正了解有關事件，若發現違法違規，會嚴肅跟進處理。駐京辦已提醒鄭震生在社交媒體上分享生活時應注意公眾觀感。政制局局長曾國衞指正了解事件，稍後再回應。
林琳：解僱也不為過
民建聯議員、立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員林琳向《am730》表示對事件感到震驚及失望，直斥鄭震生犯的是低級錯誤，「政治敏感度唔單止係零，仲係負數」。林琳認為：「明顯任何人睇到都覺得有問題」，公務員必須避免接受任何過分奢華的款待，以免履行職務時造成尷尬，或令政府聲譽受損。林琳亦批評鄭震生公然在社交媒體炫耀可能涉及不當款待的行為，屬嚴重失當。她促請政府安排鄭停職調查，即使決定解僱他也不為過。
陳祖光促查有否違《公務員守則》
曾任警察員佐級協會主席、立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員陳祖光向傳媒表示，須先查明鄭震生是否因公職身分獲相關款待，即使沒犯法也須查清有否違反《公務員守則》。陳認為公務員須維持清廉正直形象，形容鄭炫耀獲得這些「福利」不是很恰當。