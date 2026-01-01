駐天津處主任鄭震生自爆受款待坐私人船艙去澳門 政府：若違法違規嚴肅處理

新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生在社交平台Threads發文分享指，入住天津一間酒店時獲免費升級至套房，亦曾接受噴射飛航高層安排，乘坐私人艙由香港前往澳門

新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生在社交平台Threads發文分享指，入住天津一間酒店時獲免費升級至套房，亦曾接受噴射飛航高層安排，乘坐私人艙由香港前往澳門，有網民質疑他身為公務員不正當接受私人利益，有關帳戶目前已刪除。鄭震生之前為駐福建聯絡處主任。

為酒店會員才獲升級房間 費用不涉公帑

政制及內地事務局回覆傳媒查詢時表示，鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘為駐天津聯絡處主任，他日前赴天津履新時乘坐的航班升艙涉及的額外費用，以及在天津的住宿費用均由他自行承擔，不涉公帑開支。據了解他是有關酒店集團的高級會員，因此酒店房間獲升級。至於鄭獲安排乘坐私人艙前往澳門，當局指正了解有關事件，若發現違法違規，會嚴肅跟進處理。駐京辦已提醒鄭震生在社交媒體上分享生活時應注意公眾觀感。