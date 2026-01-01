南丫海難死因研訊｜死因庭今裁定39名遇難者「非法被殺」

2012年國慶日，載有逾百名乘客的「南丫四號」客船被港九小輪「海泰號」撞擊，最終造成39人死亡 (美聯社/資料圖片)

2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，時隔13年，死因庭於去年5月首次展開死因研訊，先後傳召84名證人出庭作供，包括財利董事、海事處副處長及專家證人等。死因研訊歷時44天後，與訟各方在去年9月中向法庭呈遞書面結案陳詞，惟裁決日子卻三度押後。死因裁判官周慧珠今日（21日）早上裁定，39名遇難者「非法被殺」。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研訊主任由李希哲代表，39名遇難者一併展開研訊，不設陪審團；有利害關係方為海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、分別負責建造及經營「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司。