政府冒牌水｜議員指有公務員長期慣性操作 「滑牙」致警覺性降

政府周二（20日）公布「檢討政府採購機制專責小組」報告，以及有關採購瓶裝飲用水事件的紀律調查結果與後續行動，調查發現3名政府物流服務署人員表現未達標，缺乏應有的警覺性與判斷力。政府將對其中兩人展開正式紀律程序，包括一名首長級人員，並會依據結果作出處分，同時提出各項措施全方位完善招標和採購的機制及程序。有立法會議員認為主要問題可能在於「程序做得多而滑咗牙」，指招標文件涉及大量細項，出現錯漏並不出奇，需反思是否因長期慣性操作而降低警覺性，又建議引入AI進行預審判斷，協助加強把關及辨別虛假招標文件。

倡引AI加強採購把關 立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員林琳今日（21日）在電台表示，3名負責把關的物流服務署人員未達要求出現重大疏失，首要措施停發增薪點「必需要做」，至於內部具體如何處理，則須透過紀律聆訊決定，認為政府嚴肅處理事件有落實「賞罰分明」原則。對於調查報告指出部門普遍存在警覺性、判斷力及分析能力不足的問題，林琳表示主要問題可能在於有公務員「程序做得多而滑咗牙」，因物流署處理標書比較多，文件涉及大量細項，出現錯漏並不出奇，是否因長期慣性操作而失去警覺性，值得反思，強調涉事公務員控制公帑「拿著生死大權」，如有懷疑一定要上報。她認為應從工作文化與制度兩方面進行優化加強培訓，並建議政府參考內地做法，在政務運用AI協助數據分析與做數據類比，若過程發現問題即可即時提醒，提升公務員的執行力與警覺性。

會計界立法會議員吳錦華表示，政府提出優化措施整體正確，制度有改善空間，但認為人員培訓、文化、工作態度、責任感及敏感度同樣重要，他建議建立電子資料庫進行數據分析，並借助AI進行預審判斷，增加一重把關，令採購監管更為全面。