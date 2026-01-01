政府冒牌水｜陳嘉信撤勳章退休金仍「袋袋平安」 消息指未擬上訴

政府周二（20日）公布「檢討政府採購機制專責小組」報告，以及有關採購瓶裝飲用水事件的紀律調查結果與後續行動，調查發現3名物流服務署人員表現未達標，缺乏應有的警覺性與判斷力。政府將對其中兩人展開正式紀律程序，包括一名首長級人員，並會依據結果作出處分，據了解，該名首長級人員為時任採購科總監曾昭奇。

至於時任物流署署長陳嘉信沒受到紀律懲處，只撤回其銀紫荊星章。消息指，陳嘉信曾去信政府陳述，指自己作為管理層難每事直接參與審批，其下屬亦具備相當政府採購經驗，若政府認為他工作表現有問題，便不會在去年延長其退休時間，惟最終決定不作上訴。公務員事務局確認陳嘉信仍享退休金，意味其長俸仍「袋袋平安」。