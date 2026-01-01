政府冒牌水｜陳嘉信撤勳章退休金仍「袋袋平安」 消息指未擬上訴

政府周二（20日）公布「檢討政府採購機制專責小組」報告，以及有關採購瓶裝飲用水事件的紀律調查結果與後續行動，調查發現3名物流服務署人員表現未達標，缺乏應有的警覺性與判斷力。政府將對其中兩人展開正式紀律程序，包括一名首長級人員，並會依據結果作出處分，據了解，該名首長級人員為時任採購科總監曾昭奇。
至於時任物流署署長陳嘉信沒受到紀律懲處，只撤回其銀紫荊星章。消息指，陳嘉信曾去信政府陳述，指自己作為管理層難每事直接參與審批，其下屬亦具備相當政府採購經驗，若政府認為他工作表現有問題，便不會在去年延長其退休時間，惟最終決定不作上訴。公務員事務局確認陳嘉信仍享退休金，意味其長俸仍「袋袋平安」。
當局紀律調查後認為陳嘉信在事件中沒有疏忽，但在任期間應更有作為，提升下屬工作能力和積極性，故決定撤回早前公布向陳頒授銀紫荊星章的決定。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，撤回授勳不代表懲罰，「今次係撤回個獎勵，唔係懲罰」。
陳嘉信去年已展開退休前休假，根據資料他於1987年加入政府，屬於舊制「長俸制」退休計劃。對於陳嘉信的退休金安排，公務員事務局回覆傳媒表示，公務員如被革職將不會獲得任何退休福利，而陳嘉信不屬於這個情況。
調查報告確認3名物流署人員缺乏應有警覺性及判斷力，未能識別明顯不妥之處，令部門錯過及早識破虛假文書，及盡早採取適當行動的時機。公務員事務局指事件涉及的虛假文書包括蓋有與製造商名稱不符的公司印章的文件，以及聲稱由香港標準及檢定中心發出而及後證實並非由有關中心發出的檢測報告。局方指陳嘉信批准採購樽裝飲用水不採用技術評分制，並非不妥之處，指樽裝水採購是相對簡單、性質單一的採購，重要要求當時已列入必要要求。