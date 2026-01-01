天水圍屋苑保安掛「人肉CCTV」 網民：咁過年唔收得利是｜網上熱話

位於天水圍的居屋的天頌苑，近日發出通告宣布保安將配備新裝備「音視頻紀錄儀（Body Worn Video Cameras）」，類似警方的「隨身攝錄機」。有關通告引起網民熱議，有人諷保安變身「人肉 CCTV」關注私隱及實際成效，亦有人認為配備攝錄機有助「保障自己」、「防西客」。

必先獲業戶同意方能運作 有網民在Facebook群組「全港保安招聘站 security recruit」上載相片發文稱「保安員新裝備」，可見天頌苑管業處上周四(15日)發出一張題為「有關：保安人員開始使用新裝備（音視頻記錄儀）」的通告。內容指為提升屋苑的保安質素，保安人員將獲配備新儀器。附圖可見儀器為一個黑色裝置，夾在保安制服的胸口袋，通告指儀器「可以同時錄影及收音，以記錄現場情況」。惟管理處強調保安員不能隨意對住戶進行攝錄，「若保安人員使用該儀器跟進個案，必先獲得業戶同意後方能運作，以保障雙方權益。」

新措施在網上引起熱議。有網民認為「事出必有因」、「現在客人很多都十分奇怪」，配備攝錄機有助「保障自己」，並指豪宅保安亦有類似安排，「防西客」、「有咩事有片有錄音有證據」、「所以住戶不能講粗口」、「班外賣員即時好聲氣」、「驚比人打」。然而，亦有網民稱如「人肉CCTV」，直言在發生爭執時，對方根本不可能同意被拍攝，斥只是浪費資源或藉口「加管理費」。亦有網民諷刺：「當自己是警察？」、「唔好信啦，要用就壞機，無用影實你」、「咁過年唔收得利是」、「啱呀！順便錄埋鼻鼾聲」。