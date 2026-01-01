尋秦記｜女觀眾元朗戲院涉盜錄片段放社交平台 海關正了解：如違例會執法(更新)

由古天樂、林峯、宣萱等主演的2001年TVB穿越神劇《尋秦記》，其電影版25年後登上大銀幕，港澳累積票房已突破7000萬，社交平台連日被尋秦記相關話題洗版。惟有多名網民發帖講觀後感時，竟「自爆」曾於戲院偷拍及盜錄電影的罪證，被其他網民直斥犯法。《尋秦記》電影製作方「天下一電影」的Threads官方帳號更曾於其中一名涉偷拍電影片段的網民下方留言，「請立即刪除偷拍片段！這是極嚴重的犯法行為！」，及後有關帖文已被刪除。

惟最新再有入場觀眾涉盜錄片段，Threads周二(19日)有一名中年女網民發帖，稱一家於元朗形點戲院看《尋秦記》，其中一張照片可見她於戲院內拍攝，當時銀幕未播放電影，前座有一男一女，再前方亦有觀眾進食，疑是等待電影播放，另一數秒影片則可見發帖者涉盜錄《尋秦記》電影，當時演員古天樂正以廣東話讀出旁白，字幕為繁體字。《am730》向《尋秦記》的電影製作公司天下一及海關查詢會否主動對有關帖文作跟進，及有否收到戲院有入場人士盜攝《尋秦記》的報案。海關回覆暫未接獲相關舉報，會了解查詢提及的事宜，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。