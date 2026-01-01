熱門搜尋:
出版：2026-Jan-21 12:50
更新：2026-Jan-21 17:50

尋秦記｜女觀眾元朗戲院涉盜錄片段放社交平台 海關正了解：如違例會執法(更新)

由古天樂、林峯、宣萱等主演的2001年TVB穿越神劇《尋秦記》，其電影版25年後登上大銀幕，港澳累積票房已突破7000萬，社交平台連日被尋秦記相關話題洗版。惟有多名網民發帖講觀後感時，竟「自爆」曾於戲院偷拍及盜錄電影的罪證，被其他網民直斥犯法。《尋秦記》電影製作方「天下一電影」的Threads官方帳號更曾於其中一名涉偷拍電影片段的網民下方留言，「請立即刪除偷拍片段！這是極嚴重的犯法行為！」，及後有關帖文已被刪除。

惟最新再有入場觀眾涉盜錄片段，Threads周二(19日)有一名中年女網民發帖，稱一家於元朗形點戲院看《尋秦記》，其中一張照片可見她於戲院內拍攝，當時銀幕未播放電影，前座有一男一女，再前方亦有觀眾進食，疑是等待電影播放，另一數秒影片則可見發帖者涉盜錄《尋秦記》電影，當時演員古天樂正以廣東話讀出旁白，字幕為繁體字。《am730》向《尋秦記》的電影製作公司天下一及海關查詢會否主動對有關帖文作跟進，及有否收到戲院有入場人士盜攝《尋秦記》的報案。海關回覆暫未接獲相關舉報，會了解查詢提及的事宜，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。

根據《防止盜用版權條例》，嚴禁在院內拍攝及錄影，否則會被刑事監控，最高可被罰款5萬元及3個月監禁。

一名中年女網民發帖，稱一家於元朗形點戲院看《尋秦記》，其中一張照片可見她於戲院內拍攝，當時銀幕未播放電影，另一數秒影片則可見發帖者涉盜錄電影。(Threads) 一名中年女網民發帖，稱一家於元朗形點戲院看《尋秦記》，其中一張照片可見她於戲院內拍攝，當時銀幕未播放電影，另一數秒影片則可見發帖者涉盜錄電影。(Threads) 《尋秦記》公映後，社交平台Threads有多位網民發帖講觀後感，但同時拍下電影內容影片或照片，即被其他網民批評「成個香港電影業畀你搞彎晒！」，重提影星任達華擔任主角的海關反偷拍經典宣傳片對白。 《尋秦記》公映後，社交平台Threads有多位網民發帖講觀後感，但同時拍下電影內容影片或照片，即被其他網民批評「成個香港電影業畀你搞彎晒！」，重提影星任達華擔任主角的海關反偷拍經典宣傳片對白。 社交平台更被尋秦記相關話題洗版。惟有多名網民發帖講觀後感時，竟「自爆」曾於戲院偷拍及盜錄電影的罪證 社交平台更被尋秦記相關話題洗版。惟有多名網民發帖講觀後感時，竟「自爆」曾於戲院偷拍及盜錄電影的罪證 《尋秦記》電影製作方「天下一」的Threads官方帳號更於昨日(1月1日)於其中一名涉偷拍電影片段的網民下方留言，「請立即刪除偷拍片段！這是極嚴重的犯法行為！」，及後有關帖文已被刪除。

網民：任達華好忙

有關帖文至周三(21日)仍未刪除，有大批網民留言批評樓主涉盜錄行為，重提影星任達華擔任主角的海關反偷拍經典宣傳片對白「成個香港電影業畀你搞彎晒！」、「任達華表示好忙」，亦有網民稱已報案及已通報給《尋秦記》的電影製作公司天下一，更有網民於Threads標記古天樂及另一《尋秦記》演員「李斯」陳國邦的帳號通報，「請丞相譴責此行為」。另有網民稱「阿嬸，點解你可以咁冇腦」、「你幾歲呀仲偷拍」、「到底有多少人認為偷拍電影畫面不是嚴重的事情」、「香港電影都買少見少，仲偷拍」、「其實要打卡證明入場睇戲，門口同張海報影相已經足夠」。

《尋秦記》有很多場口被閂減，終於有望重見天日。 《尋秦記》電視製作水平 實屬可惜 《尋秦記》 滕麗名 港片《尋秦記》時隔25年延續經典推出電影版，主演古天樂及宣萱暌違25年再度合體來台宣傳。（圖／記者 伍映澄 攝）

