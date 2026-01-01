海關截兩艘往澳門內河船　檢2900萬元走私貨包括壯陽藥及魚翅等

海關分別於本月5日及8日在爛角咀對出水域截停一艘無使用貨櫃裝貨、正開往澳門的內河船，船上擺滿大批散裝貨物。當人員登船搜查及要求船員出示載貨艙單時，船員只能提供一份簡略粗疏的文件，引起海關的懷疑，相信兩艘內河船的貨倉內混雜未列艙單的貨物，企圖掩人耳目，進行走私活動，於是將兩艘內河船押到屯門海關船隊基地，作進一步調查。

海關表示，涉案貨物分別報稱載有鞋類、服裝、手提包及電子產品，以及日用品、保健品、化妝品及電子產品等。經過查驗，海關在兩艘船上均發現未列艙單的貨物，包括約40萬粒及635支藥劑製品、360公斤煙草產品、5,800粒煙彈、75公斤燕窩、43公斤懷疑受管制魚翅以及4公斤沉香木，檢獲物品總值約2,900萬元。其中約一半的藥劑製品，屬口服類型的壯陽藥，包裝上標示含有第一部毒藥。