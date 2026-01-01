全新智能鋰電池黑粉生產線 年內投產

為推動電動車普及，特區政已按照2021年推出的《香港電動車普及化路線圖》制定政策方向，目標是於2035年或之前，停止新登記燃油私家車及混合動力車，而根據登記數字，截至2025年11月底，香港電動車登記總數約為14.3萬輛。為妥善處理電動車的退役電池，香港生產力促進局獲晋揚國際（香港）有限公司委任為其「新型工業資助計劃」項目技術顧問，負責建設全自動鋰電池黑粉生產線，並提供全方位智能製造技術評估及建議。 香港生產力促進局獲創新科技署和環境及生態局的支持，共同為推動香港新能源和綠色製造發展出一分力。生產力局與晋揚國際早前更於生產力大樓舉行了簽約儀式，透過是次合作，雙方可以推動企業智能化製造、提升新質生產力，並補足本地新能源的產業鏈，令電動車發展更普及，加快香港綠色轉型步伐。生產力局積極支持國家及特區政府的綠色發展策略，於人工智能和綠色科技領域擁有深厚的實力和豐富產業經驗，擁有逾100位專家，是香港公營機構中最大規模的綠色科技和服務專業團隊。

期望深化合作 為綠色經濟注入動力 去年生產力局成立了資源循環技術研究中心，聚焦不同的回收再利用技術，助力企業可持續發展，亦回應了業界對綠色發展的迫切需要。生產力局亦開發了一系列技術，包括從退役鋰電池的黑粉中，提煉出可用於生產新電池的原材料，讓電動車退役電池能被高效再利用。生產力局期待於晋揚國際進一步深化合作，進一步探討鋰電池黑粉技術，為本港綠色經濟注入動力。

環境及生態局局長謝展寰先生

推動循環經濟 提升香港綠色產業鏈地位 環境及生態局局長謝展寰先生致辭時指，國家「十五五」規劃提出要堅持高品質發展，因地制宜發展新質生產力，加快經濟社會發展，全面綠色轉型，建設美麗中國。他並指晋揚國際一直支持政府推動綠色經濟轉型，其於屯門環保園建造的全自動鋰電池黑粉生產線將於今年啟動。電動車普及已成大勢所趨，現時香港每十輛新車中，便有逾7輛為電動車。

是次的項目為電動車退役電池賦予新生，更可將這些退役電池轉化成再生黑粉，供應內地和周邊地區，有助提升香港於區域綠色產業鏈的角色，推動香港循環經濟發展，並促進大灣區的綠色科技研究發展。是次項目將強化本地電池回收技術和能力，是晋揚國際積極配合國家和本地發展需要，捉緊發展綠色產業機遇，堅持高品質發展，以新理念引領發展新質生產力的示範項目，希望為本地增強綠色發展動能作出更大貢獻。

退役電池本地循環再造 有助減碳排放

晋揚國際（香港）有限公司董事總經理郭可兒指，是次整個黑粉生產線項目總投資額約為4,600萬元，當中特區政府會資助1,500萬元，預計上半年可望正式投產，項目初期每年可處理高達10,000噸退役電池（高峰期可達30,000噸），並生產高達5,000噸黑粉。不單可減省約10,000至20,000噸的碳排放，更可減少退役電池需運往外地處理時在交通運輸上產生的碳排放。 香港生產力促進局首席創新總監都永海補充指，生產力局為晋揚國際建設數字化和智能化生產線，提供全方位的技術建議，並運用了過往協助不同生產界別實現自動化的大量經驗，確保項目產能可達到預設指標。而項目所生產的黑粉亦帶來顯著經濟效益，以退役鋰電池所生產的黑粉為例，現時市場價可達每噸約3萬元，是合乎循環經濟的案例。

專業合規處理 避免安全隱患 在生產時要確保安全，郭可兒表示在回收退役電池時，會安排合乎環保署要求標準的車隊負責檢查及回收，當電池到達廠房後會先為電池充份放電，確保在安全水平才會進行拆解。在破碎階段則會採用惰性氣體保護，並於生產線設多個溫度傳感器，隨時監控電池狀態。這些措施可以保證電池在破碎的過程中處於可控、安全的狀態。分離方面，採用了多種分離技術，如磁力分選，多級重力分選等，可以把電池中的鐵、鋁、銅、黑粉等精確分開，最終黑粉的回收率可以達到97%以上。

另外，生產線亦可以實時收集大量數據，如產量、生產速度、運行溫度、電池狀態等。通過中央控制系統綜合處理並自動控制生產進度，有助於提高生產效率及管理效能。每噸黑粉內會含一定比例鎳、鈷、鋰等高價金屬，實際售價視金屬品質純度與當期金屬行情(國際金屬價格)而定。生產線何時產生盈利，則要視乎所回收的電池種類和數量而定。