巴士客投訴裕民坊「飛站」十多人未落車　男子衝前指罵「你唔好講叮唔叮」　城巴有回應

在香港搭巴士落車需要按鐘示意。一名周二晚搭城巴619線巴士往觀塘的乘客表示，當巴士抵達裕民坊時有很多乘客正從上層步行落下層，惟巴士突然關門開車，隨後車上乘客群情洶湧在下層責罵車長，其中一人更懷疑走到黃線前指罵，「你唔好(講)叮唔叮啦……(乘客)無端端會×你咩」。 不過，有眼利網民發現巴士的落車鐘由裕民坊開車一刻從未亮着，直至駛至近觀塘花園大廈始有人按鐘，相信是車上乘客在關門時，均未有按鐘或揚聲示意仍未落完車。城巴回覆《am730》查詢稱，正循車長駕駛態度及待客態度等方面嚴肅跟進事件，並就事件對乘客行程受阻表示歉意。

指罵男拒接受車長已埋站回應 一名女子周三凌晨在社交平台發帖及上載兩條影片，指自己周二晚上搭巴士往觀塘，在巴士駛至裕民坊站時，她與其他乘客在上層起身步往下層落車，惟車長突然關門並開車，指控對方直接「飛站」前往「牛頭角站」巴士站。片段顯示，下層聚集多名未有在裕民坊落車的乘客並群起指罵，其中一名男子更疑似走到黃線前直接指罵車長，「我實投訴你㗎喇。」車長當時雖然解釋當時沒有人按鐘，但男子絕不接受，「你唔好(講)叮唔叮啦，你望下後面啲乘客啦，你睇下幾多人×你……你睇下後面幾多人未落車，無端端會×你咩。乜嘢叫做埋站你都未識。」

期間，片段後方亦有人加入批評，「×你老母×家未落車……車都唔×識揸。」不過，片段同時拍到駕駛室上方的落車鐘在片段的第44秒始亮起，而車長當時也反駁在裕民坊已跟隨九巴14B線埋站，「咁你哋冇落點知你啫？咁我事實有埋站，前後門有打開，我前後門都開過。」發帖者事後留言解釋，車長已在裕民坊「唔屬於619嘅站開咗門幾秒」，而乘客都不知道要落車，所以形容對方為「飛站」。 網民教路：可大叫「唔該有落」 帖文不少留言都批評發帖者和其他乘客，「片段口罩男指出司機飛站，樓主文章指開門無耐就閂門開車，即係 1. 你地(哋)班×人都無×撳鐘，2. 上層頭一個×人施施然落嚟搞到後面成堆人落唔到車」、「樓主，和成班乘客都無按鐘落車喎。如果有按鐘一定有紅燈。成班人咁都有得罵？咁勁自己駕車唔好搭巴士啦。呢個619司機我搭了幾年都無問題喎」、「有冇人提供到當時有㩒鐘既(嘅)畫面。」

同時，有持相反意見的網民回應稱「想有效投訴，若十個人投訴同一件事，影響力大啲」、「期待巴士公司解決方案，呢啲事件會越來越多」、「一個人落唔到車可能係佢個人問題，10幾個人都落唔到車，除非冇撳鐘，如果唔係一定係司機問題」，亦有人教路再遇同類情況應直接大叫，「就算喺上層落緊來，乘客都可以大聲講司機唔該有落，我試過幾次都喺上層落唔切，然後岀聲請司機等埋我。」 城巴：部分乘客反映未能下車 城巴回覆《am730》查詢稱，現正調查一宗顧客投訴事件，初步資料顯示一輛619線巴士周二晚上約9時，在裕民坊巴士站停站上落客後，部分乘客反映未能下車。城巴指，正循車長駕駛態度及待客態度等方面嚴肅跟進事件，並就事件對乘客行程受阻表示歉意，又強調根據規定，全港所有專營巴士車長均為本地居民。