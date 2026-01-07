盧寵茂：加強護士人手措施漸見成效　年半內全職護士增5.7%至逾3萬人

醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局加強護士人手措施漸見成效，全職護士流失率有所改善，由2023年3月底之前連續12個月的高峰10.9%，回落至2025年10月底之前連續12個月的6%。醫管局護士全職人手亦由2024年3月的低位，回升至去年10月的約30,533人，一年半內增加5.7%。
培訓學額增加近6成
盧寵茂今日(21日)在立法會大會回應質詢表示，政府一直大力投入資源，提升培訓質量，增加政府資助培訓名額，當中本地護士相關院校培訓學額已逐步提升，由2016/2017學年大約3,200個名額，至2024/2025學年大約5,000個名額，增加接近6成。服務年資方面，醫管局有接近9,500名護士是任職3年以下；逾兩萬人任職5年或以上；10年以上年資有逾12,800人，當中大部分仍在前線服務，同時協助培訓。
盧寵茂又指，全職護士能夠為臨床團隊提供更穩定及持續的服務，有助於確保病人護理計劃的連續性。醫管局將繼續因應服務需要，安排臨時或兼職護士支援指定專科，並會繼續透過多項措施招聘和挽留護士，同時會為護士提供多元結構和創新培訓項目，包括擴大模擬培訓和專科培訓機會，提升護理專業服務的發展。未來亦會密切留意人手，並繼續積極應用資訊科技、人工智能等，提升臨床和行政流程、資源運用效益。