盧寵茂：加強護士人手措施漸見成效　年半內全職護士增5.7%至逾3萬人

醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局加強護士人手措施漸見成效，全職護士流失率有所改善，由2023年3月底之前連續12個月的高峰10.9%，回落至2025年10月底之前連續12個月的6%。醫管局護士全職人手亦由2024年3月的低位，回升至去年10月的約30,533人，一年半內增加5.7%。

培訓學額增加近 6 成

盧寵茂今日(21日)在立法會大會回應質詢表示，政府一直大力投入資源，提升培訓質量，增加政府資助培訓名額，當中本地護士相關院校培訓學額已逐步提升，由2016/2017學年大約3,200個名額，至2024/2025學年大約5,000個名額，增加接近6成。服務年資方面，醫管局有接近9,500名護士是任職3年以下；逾兩萬人任職5年或以上；10年以上年資有逾12,800人，當中大部分仍在前線服務，同時協助培訓。