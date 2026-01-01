迎春接福 馬哥孛羅特色賀年菜 伴你歡度新歲

年近歲晚，是否正準備辦年貨，為迎接丙午馬年做好準備？馬哥孛羅酒店—香港旗下餐廳準備了一系列新春喜慶菜單、傳統賀年糕點，以及特色盆菜等多款美饌佳餚，讓你與摯愛親朋可以歡聚一堂，齊賀新春！ 匠心精製賀年糕點 馬年步步高升 每年春節，寓意步步高升、招財進寶的年糕、蘿蔔糕，都是每家每戶必不可少的賀年美食，馬哥孛羅香港酒店亦預備了三款新春賀年糕點，由酒店總廚匠心精製，用料矜貴，無論是送禮或招待拜年的親友皆宜。讓你於馬年可以「年年高升，五穀豐登」！！

瑤柱蘿蔔糕

大廚嚴選新鮮蘿蔔，再配以油潤香濃的優質臘腸、金華火腿、蝦米及瑤柱等矜貴食材，製作出足料的瑤柱蘿蔔糕。 經典椰汁年糕

以精選頂級純蔗糖、鮮磨濃滑椰漿與上乘糯米粉巧製而成，煙韌清甜。 清香馬蹄糕

以天然水源栽種的新鮮馬蹄細心炮製而成，口感爽甜輕盈，滋潤生津。 三款賀年糕點現已接受預訂，凡於2026年1月31日或之前訂購，可享優惠價每盒港幣238（原價每盒港幣268）。 立即訂購：https://shorturl.at/3HLc7 特色盆菜 豐盛過新年

象徵「盆滿砵滿，團圓豐盛」亦是過年闔家歡聚必吃的傳統大菜。酒店於今年推出「新春特色盆菜」，嚴選多款矜貴食材包括原隻八頭鮑魚、原粒瑤柱甫、美顏花膠及茄汁大蝦等，讓你與親友一同品嚐盛宴。於2月10日前預訂可獲贈精選紅酒，為新年增添喜氣。

新春特色盆菜外賣 盆菜換取日期：2026年2月1至28日

營業時間：上午11時至晚上8時

地址：馬哥孛羅香港酒店一樓馬哥孛羅咖啡廳

價目：港幣2,188（6位用）｜港幣3,988（12位用） 立即訂購：https://shorturl.at/3HLc7 駿馬聚福盆菜晚宴 與財神合照賞煙花 由文體旅局統籌的年初二煙花匯演「馬到功成耀香江」，將於2月18日晚上在維港上空綻放。馬哥孛羅香港酒店於大年初二晚上特設「駿馬聚福盆菜晚宴」，讓大家歡聚團拜，更可免費到酒店戶外觀景台近距離欣賞璀璨煙花匯演；財神爺更會驚喜現身，並與賓客拍照留念，倍添喜慶 。每位賓客更可獲贈賀歲鉅片戲飛一張，座位有限，從速預訂！

此外，酒店《福布斯旅遊指南》四星海景餐廳Cucina亦會推出奢華意式晚宴，而馬哥孛羅咖啡廳於2月16至20日期間，則會推出「駿馬賀歲自助餐」，每兩位賓客更可獲贈一客迷你盆菜，共賞佳節。Three on Canton於2月17至20日期間推出豐盛農曆新年饗宴，特別推「風生水起」的「撈起」，另主打亞洲及燒烤美饌的SAVVY亦於自助餐帶來傳統賀年意頭菜式，與親朋好友聚首共享團圓盛宴，歡度新春佳節。

備註： · 價目另設加一服務費，優惠不可與其他推廣同時使用 · 預訂盆菜晚宴須於2026年2月7日前確認訂座，且不可取消、不設退款及不可轉讓 · 煙花匯演及晚宴將取決於政府的最新公布及安排 · 八歲以下或使用嬰兒車之兒童均不得進入觀景台；所有兒童必須由成人陪同 · 如有任何爭議，馬哥孛羅酒店—香港將保留最終決定權