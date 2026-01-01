熱門搜尋:
出版：2026-Jan-26 07:30
更新：2026-Jan-26 07:30

迎春接福 馬哥孛羅特色賀年菜 伴你歡度新歲

(資料由客戶提供)

年近歲晚，是否正準備辦年貨，為迎接丙午馬年做好準備？馬哥孛羅酒店香港旗下餐廳準備了一系列新春喜慶菜單、傳統賀年糕點，以及特色盆菜等多款美饌佳餚，讓你與摯愛親朋可以歡聚一堂，齊賀新春！

匠心精製賀年糕點 馬年步步高升

每年春節，寓意步步高升、招財進寶的年糕、蘿蔔糕，都是每家每戶必不可少的賀年美食，馬哥孛羅香港酒店亦預備了三款新春賀年糕點，由酒店總廚匠心精製，用料矜貴，無論是送禮或招待拜年的親友皆宜。讓你於馬年可以「年年高升，五穀豐登」！！

新春賀年精品

瑤柱蘿蔔糕
大廚嚴選新鮮蘿蔔，再配以油潤香濃的優質臘腸、金華火腿、蝦米及瑤柱等矜貴食材，製作出足料的瑤柱蘿蔔糕。

經典椰汁年糕
以精選頂級純蔗糖、鮮磨濃滑椰漿與上乘糯米粉巧製而成，煙韌清甜。

清香馬蹄糕
以天然水源栽種的新鮮馬蹄細心炮製而成，口感爽甜輕盈，滋潤生津。

三款賀年糕點現已接受預訂，凡於2026131日或之前訂購，可享優惠價每盒港幣238（原價每盒港幣268）。

立即訂購：https://shorturl.at/3HLc7

特色盆菜 豐盛過新年

馬哥孛羅酒店—香港誠獻新春餐饗滋味 駿馬奔騰迎春歸

象徵「盆滿砵滿，團圓豐盛」亦是過年闔家歡聚必吃的傳統大菜。酒店於今年推出「新春特色盆菜」，嚴選多款矜貴食材包括原隻八頭鮑魚、原粒瑤柱甫、美顏花膠及茄汁大蝦等，讓你與親友一同品嚐盛宴。於210日前預訂可獲贈精選紅酒，為新年增添喜氣。

新春特色盆菜外賣

盆菜換取日期：20262128 
營業時間：上午11時至晚上8 
地址：馬哥孛羅香港酒店一樓馬哥孛羅咖啡廳 
價目：港幣2,1886位用）｜港幣3,98812位用）

立即訂購：https://shorturl.at/3HLc7

駿馬聚福盆菜晚宴  與財神合照賞煙花

由文體旅局統籌的年初二煙花匯演「馬到功成耀香江」，將於218日晚上在維港上空綻放。馬哥孛羅香港酒店於大年初二晚上特設「駿馬聚福盆菜晚宴」，讓大家歡聚團拜，更可免費到酒店戶外觀景台近距離欣賞璀璨煙花匯演；財神爺更會驚喜現身，並與賓客拍照留念，倍添喜慶 。每位賓客更可獲贈賀歲鉅片戲飛一張，座位有限，從速預訂！ 

Lobby Lounge 開年煙花晚宴

早鳥優惠：於131日前預訂每席4-6位可獲贈節慶糕點乙盒；每席10-12位則可獲贈兩盒。 

日期：2026218日（年初二） 
時間：晚上630分至930  
地點：馬哥孛羅香港酒店四樓紫荊廳 
價目：每席港幣4,9804-6位用）｜每席港幣8,98010-12位用） 
包括三小時無限暢飲汽水、橙汁、啤酒及精選美酒  

預約或查詢，請登入網頁：https://shorturl.at/3HLc7
或與宴會部聯絡：T +852 2113 3218 / E [email protected]  

Three on Canton 駿馬節慶美饌

此外，酒店《福布斯旅遊指南》四星海景餐廳Cucina亦會推出奢華意式晚宴，而馬哥孛羅咖啡廳於21620日期間，則會推出「駿馬賀歲自助餐」，每兩位賓客更可獲贈一客迷你盆菜，共賞佳節。Three on Canton21720日期間推出豐盛農曆新年饗宴，特別推「風生水起」的「撈起」，另主打亞洲及燒烤美饌的SAVVY亦於自助餐帶來傳統賀年意頭菜式，與親朋好友聚首共享團圓盛宴，歡度新春佳節。

備註： 

·        價目另設加一服務費，優惠不可與其他推廣同時使用 

·        預訂盆菜晚宴須於202627日前確認訂座，且不可取消、不設退款及不可轉讓

·        煙花匯演及晚宴將取決於政府的最新公布及安排 

·        八歲以下或使用嬰兒車之兒童均不得進入觀景台；所有兒童必須由成人陪同 

·        如有任何爭議，馬哥孛羅酒店香港將保留最終決定權 

