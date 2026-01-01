4月大男嬰疑受虐腦出血危殆揭兄同受傷 警查天眼拘兩外傭1被控

上水發生虐兒案。一名4個月大、乳名為「細波」的男嬰懷疑遭叉頸及猛烈搖晃受虐，腦出血抽搐、身上有瘀傷，做開腦放血手術後，於沙田威爾斯親王醫院留醫兒童深切治療部，情況危殆。醫護認為傷勢有可疑，於是報警。警方調查後揭發「細波」的16個月大胞兄亦為受害人，於是翻查天眼，發現事發當日父母並不在家，片段中亦未有確切嚴重的虐兒行為，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕兩名外傭，其中28歲菲律賓籍女傭涉嫌較大，被暫控對所看管兒童或稱少年虐待或忽略罪，明日（22日）將於粉嶺裁判法院提堂。

大埔警區刑事部總督察譚婧珊交代案情指，本周日（18日）警方接獲威爾斯親王醫院報案，指一名4個月大的男嬰腦部及眼底出現出血情況，評估傷勢認為有可疑，疑由外力引致，出現嬰兒搖晃症候群的症狀。警方隨即展開調查，發現該家庭有兩名男嬰，包括送院的4個月大男嬰及其16個月大的哥哥，兩人身上均有瘀傷。經調查後，兩名男嬰主要由兩名外傭照顧，一家人居住在上水蕉徑村一間村屋。

警方於昨日（20日）拘捕28歲及45歲的女傭，二人分別工作半年及3個月，涉嫌「對所看管兒童或稱少年虐待或忽略」，兩人隨即被扣查。警方其後深入調查，翻查該單位客廳的閉路電視片段，有理由相信28歲女傭曾經於本周日（18日）凌晨在單位內傷害4個月大男嬰，亦懷疑她曾經傷害16個月大的哥哥。然而，片段中亦未有確切嚴重的虐兒行為，她被暫控「對所看管兒童或稱少年虐待或忽略」罪，明日（22日）於粉嶺裁判法院提堂。目前仍在調查45歲女傭。警方續指，搖晃嬰兒症候群並非一下子造成，但造成傷勢的確實日子及時間仍有待調查。

兩名受害幼童現時留院接受治療，4個月大的男嬰現在深切治療部留醫，已經接受了腦部手術，情況危殆；而16個月大的男嬰的右邊面頰、下巴和右前額有瘀傷，情況穩定。

警方會密切留意兩名受害兒童的情況，警方希望藉此機會呼籲，虐待兒童是嚴重罪行，任何人虐待或疏忽去看管兒童，即屬違法，一經定罪，最高可以監禁10年，市民切勿以身試法。