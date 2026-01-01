葉劉淑儀稱早年結婚受阻如推23條　需快刀斬亂麻：通過就靜晒︱Ray Online

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受電台節目訪問時，憶及自己早年結婚時受到丈夫4位妹妹反對，當時決定快刀斬亂麻，「對付呢啲反對勢力要快」，「一簽咗紙，擺咗酒，即刻靜晒」，更以當年出任保安局局長時，亦力推《基本法》第23條立法的策略作類比：「我當時23條嘅策略就係咁，我通過咗你哋就靜哂啦。」

葉劉淑儀接受取代《光明頂》的商台節目《又係時候同一天講再見》訪問，與商台首席智囊陳志雲對談，訪問分為3集一連三晚播出。繼首集談及公務員及立法會議員生涯，第二集就談及婚姻，對於去年葉劉淑儀立會發言時曾稱最反對婚外情，更表明新民黨成員假若有婚外情會「絕不姑息」。陳志雲問及黨內是否有人涉及婚外情，葉劉回應「傳言有好多但無真憑實據」，強調不方便談及個別人士，重申有機制處理及「最緊要講證據」。

丈夫4位妹妹大力反對婚事

陳志雲亦談及葉劉淑儀與初戀情人、已故丈夫葉文浩在1981年結婚，她稱與丈夫相識是經其工人與丈夫的工人互相介紹，形容對方「穩重可靠」，拍拖數月後便結婚。不過，她稱結婚時曾受到很多「阻滯」，因為丈夫的4位妹妹大力反對婚事，並以家中親人過身為由三年不准辦婚事，更向法庭申請禁制令，不准她接近當時的未來家翁，派帖時亦受到禁制令。

葉劉淑儀稱其策略為快刀斬亂麻，「你越嘈我越快啲搞」、「要對付呢啲反對勢力要快啲搞掂」，結果「一簽咗紙，擺咗酒，即刻靜晒」。她以當年出任保安局局長期間，力推《基本法》第23條立法的策略作類比，指2003年推行時亦打算「快刀斬亂麻」，「要快啲做，做完你拃友仔咪收聲」，預期「我通過咗你哋就靜晒啦」，惟當年因爆發示威而未能立法，她及後為此下台。葉劉淑儀又說，幸好23條最終於前年通過，「點到你嘈啫，已經通過成為法律」。