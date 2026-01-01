【繞場一週】 公益慈善研究院推出「領鵬」人才培訓計劃 為亞洲培育公益慈善領導人才

隨着亞洲公益慈善領域發展迅速，資源日益充沛，但公益慈善領導人才的培訓卻未能跟上資源擴張的步伐，令公益慈善的潛在影響力未能充分發揮。為此，由香港賽馬會及其慈善信託基金撥款成立的公益慈善研究院宣布推出「領鵬」人才培訓計劃。

公益慈善研究院「領鵬」人才培訓計劃 （下稱「領鵬」計劃）作為亞洲具前瞻性的公益慈善人才培訓計劃，旨在為亞洲公益慈善界別培養具遠見的新一代領導人才。系統化課程注重實踐，內容涵蓋策略規劃、影響力評估與政策分析，培養領導人才之餘，亦建立有效的合作平台推動亞洲的社區創新。