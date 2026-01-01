熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-23 07:30
更新：2026-Jan-23 07:30

【繞場一週】 公益慈善研究院推出「領鵬」人才培訓計劃 為亞洲培育公益慈善領導人才

分享：
0123 HKJC1280x720 v1

計劃現已開放申請，截止報名日期為2026年2月15日。有意者可透過 https://leap.iop.org.hk/en遞交申請。

adblk4

隨着亞洲公益慈善領域發展迅速，資源日益充沛，但公益慈善領導人才的培訓卻未能跟上資源擴張的步伐，令公益慈善的潛在影響力未能充分發揮。為此，由香港賽馬會及其慈善信託基金撥款成立的公益慈善研究院宣布推出「領鵬」人才培訓計劃。

公益慈善研究院「領鵬」人才培訓計劃 （下稱「領鵬」計劃）作為亞洲具前瞻性的公益慈善人才培訓計劃，旨在為亞洲公益慈善界別培養具遠見的新一代領導人才系統化課程注重實踐，內容涵蓋策略規劃、影響力評估與政策分析，培養領導人才之餘，亦建立有效的合作平台推動亞洲的社區創新

adblk5

公益慈善研究院主席黃嘉純表示：「亞洲公益慈善界別正處關鍵時刻，需要具遠見的領袖促進區域的協作，把握機會持續提升其影響力。『領鵬』計劃正是為此而設，致力為公益慈善領導人才裝備所需的技能、人際網絡與工具，以推動系統性轉變，塑造在亞洲公益慈善的未來。」

計劃由來自香港大學、麻省理工學院賈米爾脫貧行動研究室及倫敦政治經濟學院的教職員授課，是亞洲首個匯聚三大國際頂尖學府，並按區內實際情況為藍本而編成的培訓項目。

adblk6

Jessie早前參與了「領鵬」計劃的發佈會，同場有許多亞洲主要公益慈善機構代表出席，包括洛克菲勒基金會(The Rockefeller Foundation)、開泰銀行基金會(Kasikornthai Foundation)，共同探討新一代公益慈善領導人才的重要性。

ADVERTISEMENT

ad

(資訊)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務