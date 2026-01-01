由上而下實踐四大維度　致力推動工匠精神傳承

「匠人」─ 是對敬業樂業、技藝精湛、秉持專業，追求卓越的工藝的認同和讚譽。建造業議會為培育本地建造業從業員的匠人精神，早前與業界26家機構簽署《工匠精神約章》，承諾踐行工匠精神，藉以推動業界升級轉型，提升市民對業界專業性的認同。 建造業議會主席何安誠教授工程師致辭時指，早前的約章簽署代表業界對香港許下諾言，以「匠心」、「匠魂」、「匠技」和「匠行」為核心，重塑行業文化，用精湛技藝築構高品質的工程，守護行業的信譽。是次分享會不僅是業界對過往承諾的總結和檢討，更是對安全和品質要求的強化。他強調工匠精神絕非空洞的口號，26家機構承諾將工匠精神四大維度轉化為行動，融入工程、細節和專業判斷中。從技術提升、制訂標準、文化建設、品質提升、培訓教育、舉辦活動等各方面有不少方案，希望大家珍惜這些寶貴經驗。

推工匠精神文化 揉合創新科技 何主席提到，業界不能容忍「差不多先生」，任何環節的敷衍都可能埋下安全隱患。同時未來仍面對包括技術革新、人才培養、國際競爭、可持續發展等不同挑戰，必須深化工匠精神，憑藉「匠心」、「匠魂」、「匠技」和「匠行」，一同於變局中穩健前行。何主席希望未來於業界全面推展「安全智慧工地」系統，以加強對前線工友的安全保障，減少致命意外的風險。 四維度推工匠精神 為香港建更好城市 多位業界代表亦分享了如何由上而下實踐工匠精神四個維度，為提升「匠技」，香港建造商會指會積極參與建造業議會的訓練和評審工作，並促使會員公司為前線員工提供更多培訓，強化技術能力。

香港建造業總工會同樣認同工匠精神是行業轉型升級的核心基石，工友持續追求卓越、提升工藝水平，最重要則是誠信正直，擔當責任，還要心懷家園，此乃「匠行」。 香港建築業承建商聯會提倡工地人人是掌舵人，團隊共同承擔責任，真正的「匠心」是不妥協，願意並堅持花更多時間追求完美；「匠魂」視工友為戰友和家人，關懷他們建立士氣。

《工匠精神約章》實踐經驗分享 於分享會上更舉行了三場《工匠精神約章》實踐經驗對談環節，多家簽署了約章的機構代表，分享了他們實踐工匠精神的經驗，包括透過師徒傳承和引入高效安全的創新建築方法和設施，提升建築安全，亦會定期舉辦工作坊及分享，提升工友的技藝和對創新技術的運用能力。有業界指出會每日提醒助工友避開危險，免費提供／租借保護安全的設施，以及於工地範圍設安全提示等，建立企業注意安全和追求卓越的文化。

不斷傳承工匠精神 終達成一致步伐 對談過後，香港特區全國人大代表陳帆教授、立法會議員林振昇先生、香港房屋委員會建築小組委員會主席陳志球博士總結時提到，工匠精神一詞首先於2016年的國家工作報告中出現，當時說的是工人、產品追求高質量，追求客戶認同，其後也推廣到專業、企業，以至產業的品牌。大家均認同建造業是香港一個金碧輝煌的品牌，他們指香港建造業的工匠精神應該是先由領導層及中層去承擔和革新，然後前線工友透過持續培訓，精益求精並傳承技藝，業界才可以用匠心築安心、匠魂築協作、匠技提升品質、匠行保安全，共同建設更專業、安全及更值得自豪的香港建造。

活動完結後眾人會見傳媒時，何主席再強調希望業界改變文化，工友和管理人員逐步改變心態和習慣。而不同企業可落實執行4S「安全智慧工地」系統，以減少地盤意外。林振昇議員亦提到希望於培訓上，針對工友的平安咭訓練等融入工匠精神四大維度，並加強地盤安全督導員培訓，讓他們可真正發揮安全督導的作用。香港房地產協會會長郭海生先生亦指其公司十分重視「匠心」和「匠魂」，認為是「有品」的體現，工友若有品向前，不單會做好安全，亦會做好「匠技」和「匠行」。的確，改變行業文化非一朝一夕，但只要大家同心協力，力量就能推動行業逐步變得更好。