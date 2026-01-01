結業潮｜旺角食肆月底執笠推應景餐牌 「後會有期炒飯」有乜餸？

位於旺角砵蘭街提供鑊氣小菜及火鍋的「大排檔火鍋」在最後營業的10天餐廳推出「應景餐牌」。

餐飲界踏入2026年仍面對困局，部分食肆更被迫在下月農曆新年前結業，其中位於旺角砵蘭街提供鑊氣小菜及火鍋的「大排檔火鍋」，宣布因「生意難做」決定於本月尾結業，在最後營業的10天餐廳推出「應景餐牌」，更引來網民發揮創意，一同創作各種碟頭飯餐名。

店主在社交平台facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」公布餐牌，稱「又一小店敵不過貴租而結業」，餐牌指由於生意難做，將營業至1月31日，在最後營業的10天，該店於中午12時至下午6時的午餐及下午時段推出特式餐牌，所售賣部分食品，更配上執笠相關字句，包括「結業牛腩飯」、「執笠豬扒飯」，以及「後會有期炒飯」，每碟一律48元，「後會有期炒飯」為「生炒雞粒炒飯」。店主稱「真係生意難做」、「一於拼到最後一分一秒，冇任何意思架，純粹諗住最後十日玩下之嘛」。

「乾炒肉丸都俾你諗到」

網民即一同創作各種創意餐名，「有冇『山水有相逢例湯』」、「執笠破產湯麵」、「入不敷支羊腩飯」、「窮到燶丁麵」、「光榮結業河」、「乾炒魷魚河」、「提早過年炆米」、「Byebye肉粒飯」、「榮休火腩飯」、「飯後甜點：散水餅」。亦有網民說，「乾炒肉丸都俾你諗到，唔怪得會走到呢步」、「淨係呢個餐牌就知道點解要結業」。

網民慨嘆結業潮不止

另有網民慨嘆餐飲界結業潮不止，「我見到好多都過年前執咗」、「年尾要找數」、「個個都北上消費香港重邊有生意！店舖結業自然多人失業！」、「所以我只會去不同小店食飯，唔會去連鎖，盡幫啦，冇計」，有網民就建議「周街都吉鋪，找另一間再戰冮湖」、「去新落成的屋邨開食店，唔好太貴，食物夠熱好味，服務態度正常可以企穩陣腳」。