教育及職業博覽開鑼 澳洲留學人氣急升 辦奧運助學生發展

由貿發展局主辦的第35屆教育及職業博覽今日(22日)開幕，有逾超過860家機構參與，為入場者提供一系列升學和求職建議。有教育顧問指，澳洲取代英國及加拿大成港學生最受歡迎的留學地點，而昆士蘭地區因2032年奧運會而備受矚目，料將帶來大量工作機會，有利學生到當地長遠發展。另外，亦有展商指，香港學生北上內地升學趨勢持續升溫，特別是廣州的大學成為不少香港中學生的熱門選擇。
海外留學向來是香港學生的熱門出路，當中英國及加拿大多年來都是熱門選擇之一，但「國際海外升學中心」升學顧問總監黃燕雯表示，澳洲正逐漸取代部分傳統熱門目的地如英國及加拿大的地位。她解釋，近年英國及加拿大留學政策收緊，英國中學課程增值稅(VAT)調整令家長開支大增，加拿大則大幅削減學生簽證配額，令申請難度上升。相比之下，澳洲在過去兩年申請人數特別多，尤其吸引希望兼顧讀書及移民的香港學生。
黃燕雯續指，香港學生赴澳多以移民為主要考慮，熱門專業包括營養學、旅遊及款待業、商科、護理、會計、醫療科學及物理治療等。她特別提到，布里斯班及昆士蘭地區因2032年奧運會而備受矚目，預計將帶來大量工作機會，包括建築、項目管理、測量及相關職業。奧運相關發展已令當地經濟活躍，畢業生留澳就業及申請永久居留的機會增加。
內地升學趨勢持續升溫
除了海外升學之外，北上讀書亦成為學生的新選擇，「大灣區青年發展促進會」創會主席譚麗時指，現時到內地讀書的港人有兩類，分別是「挑戰一流大學」和「近香港嘅大學」。她解釋，前者受惠於港學生錄取門檻相對寬鬆，學生較大機會入讀優秀的大學，而後者，多數人選擇位於廣東的大學，當中以暨南大學最受歡迎，主要因為語言及文化環境相近，讓學生更容易適應，交通上亦能做到一日來回。
譚麗時指，北上升學交通極度便利、學費及生活成本低廉、錄取門檻相對寬鬆，以及早一步建立內地人脈網絡的優勢，已然令內地升學被視為高性價比的發展途徑。
教育及職業博覽
教育及職業博覽今日(22日)起，一連四日於會展覽舉行，博覽匯聚來自23個國家及地區、展覽包括政府決策局及部門、專上院校、升學中心，提供升學和就業資訊，活動免費入場，開放時間為上午10時至下午7時，活動最後一天提早一小時閉館。