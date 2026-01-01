教育及職業博覽開鑼 澳洲留學人氣急升 辦奧運助學生發展

由貿發展局主辦的第35屆教育及職業博覽今日(22日)開幕，有逾超過860家機構參與，為入場者提供一系列升學和求職建議。有教育顧問指，澳洲取代英國及加拿大成港學生最受歡迎的留學地點，而昆士蘭地區因2032年奧運會而備受矚目，料將帶來大量工作機會，有利學生到當地長遠發展。另外，亦有展商指，香港學生北上內地升學趨勢持續升溫，特別是廣州的大學成為不少香港中學生的熱門選擇。

海外留學向來是香港學生的熱門出路，當中英國及加拿大多年來都是熱門選擇之一，但「國際海外升學中心」升學顧問總監黃燕雯表示，澳洲正逐漸取代部分傳統熱門目的地如英國及加拿大的地位。她解釋，近年英國及加拿大留學政策收緊，英國中學課程增值稅(VAT)調整令家長開支大增，加拿大則大幅削減學生簽證配額，令申請難度上升。相比之下，澳洲在過去兩年申請人數特別多，尤其吸引希望兼顧讀書及移民的香港學生。