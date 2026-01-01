騙案｜「中學職員」向玩具店落單誘代訂佛跳牆 校方報案籲提防

灣仔玩具店「鴻興玩具」接獲自稱為新蒲崗一間中學「香港可立中學」的男職員來電，對方先稱訂購玩具，其後要求店舖協助代訂「佛跳牆」，職員及時向校方查證成功識破騙局，未有造成金錢損失。(鴻興玩具FB)

本港再出現「佛跳牆騙案」。灣仔玩具店「鴻興玩具」周四（22日）在社交平台指接獲自稱為新蒲崗一間中學「香港可立中學」的男職員來電，對方先稱訂購玩具，其後要求店舖協助代訂「佛跳牆」，職員及時向校方查證成功識破騙局，未有造成金錢損失。

嗇色園主辦可立中學於網站發出聲明，指近日發現有不法分子冒充學校職員或教師，向供應商訂購貨品，相關行為不僅損害校譽，亦可能令商戶蒙受損失，校方已就此事件向執法部門報案，強調學校職員不會以名片作為身分證明，任何大額採購必定經報價及審批程序處理，並呼籲供應商如接獲任何可疑訂購要求，務必先與校方直接聯絡核實真偽，以免受騙。

「鴻興玩具」表示，騙徒自稱姓馮，聲稱為校內主任，未能說流利廣東話，並表示學校有意訂購約50件玩具，其後傳送一張印有「香港可立中學」字樣的名片增加可信度。初步接洽後，對方突然要求店方協助代為訂購佛跳牆，行徑可疑。店舖職員隨即致電學校查詢，證實校內並無相關人員，亦未作出任何訂購安排。

網民指卡片錯漏百出 「用gmail就知假啦」

不少網民回應騙徒所使用的卡片錯漏百出，包括校名未列明正確全稱「嗇色園主辦可立中學」、使用Gmail地址等破綻，「未見過學校用Gmail做email域名咁山寨」、「電郵用gmail就知假啦」、「地址寫法同姓名拼音就知係流料」。