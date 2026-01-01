南丫海難死因研訊｜官指建議不切實際　家屬當場憤怒拍枱離席感被「踩多兩腳」

・財利製圖員張福初在計算破艙穩定性時，發現「南丫四號」沒有安裝水密門，與圖則不符，但只依賴上司JA Leizaola處理問題，是否涉及推卸責任？ ・案發時「海泰號」船身有否加固鋼板？ ・「南丫四號」的船艙圍版高度是否過低？ ・「南丫四號」的艙壁有否進行年度或兩年一次檢驗？ ・海員工作時間是否過長？

2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，時隔13年，死因庭於去年5月首次展開死因研訊，死因裁判官周慧珠昨日（21日）早上裁定39名遇難者「非法被殺」，死因裁決今日（22日）進入第二日，多名家屬續有到西九龍法院聽取裁決。

周官宣讀裁決時，先認為繪圖員張福初沒有卸責；之後談到圍板高度時，亦認為這並非導致大量死傷的原因；她之後又引述專家證人口供，指「海泰號」船頭事發時沒有加裝鋼板。

周官給予海事處4項建議，首先海事處應繼續與船廠及營運商等保持定期溝通，以確保各持份者對規例有清晰的理解，並能準確地應用。海事處能透過定期溝通，發現各持份者對規例的誤解，並即時作出糾正；其次，建議海事處設立申報系統，要求船東在定期驗船前，確認船隻曾否進行任何改動，以妥善記錄相關船隻改裝內容；第三，建議海事處向渡輪營運商諮詢後，繼續檢討海員的工作時間和休息安排，集中討論如何在日常運作中觀察海員出現疲勞，而非新增硬性規例；最後，建議海事處繼續以本地船隻諮詢委員會作平台，討論現行工作安排的實際成效及海員疲勞風險等。