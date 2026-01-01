南丫海難死因研訊｜官指建議不切實際　家屬當場憤怒拍枱離席感被「踩多兩腳」

2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，時隔13年，死因庭於去年5月首次展開死因研訊，死因裁判官周慧珠昨日（21日）早上裁定39名遇難者「非法被殺」，死因裁決今日（22日）進入第二日，多名家屬續有到西九龍法院聽取裁決。
死因裁判官周慧珠今（22日）續就餘下的5項議題宣讀其裁決，該5項議題包括：
・財利製圖員張福初在計算破艙穩定性時，發現「南丫四號」沒有安裝水密門，與圖則不符，但只依賴上司JA Leizaola處理問題，是否涉及推卸責任？
・案發時「海泰號」船身有否加固鋼板？
・「南丫四號」的船艙圍版高度是否過低？
・「南丫四號」的艙壁有否進行年度或兩年一次檢驗？
・海員工作時間是否過長？
周官宣讀裁決時，先認為繪圖員張福初沒有卸責；之後談到圍板高度時，亦認為這並非導致大量死傷的原因；她之後又引述專家證人口供，指「海泰號」船頭事發時沒有加裝鋼板。
周官給予海事處4項建議，首先海事處應繼續與船廠及營運商等保持定期溝通，以確保各持份者對規例有清晰的理解，並能準確地應用。海事處能透過定期溝通，發現各持份者對規例的誤解，並即時作出糾正；其次，建議海事處設立申報系統，要求船東在定期驗船前，確認船隻曾否進行任何改動，以妥善記錄相關船隻改裝內容；第三，建議海事處向渡輪營運商諮詢後，繼續檢討海員的工作時間和休息安排，集中討論如何在日常運作中觀察海員出現疲勞，而非新增硬性規例；最後，建議海事處繼續以本地船隻諮詢委員會作平台，討論現行工作安排的實際成效及海員疲勞風險等。
最後周官開始提及家屬最關注，有關海事處對「南丫四號」的年檢問題時，她認為家屬的報告提議，要求海事處每年核對圖則，修正結構問題是「不切實際（unrealistic）」。
有家屬在庭內聽取周官說出：「不切實際（unrealistic）」一詞後，不禁落淚，席間亦聽到疑似拍枱聲。在周官宣讀最後一項議題的判決時，仍未待判辭宣讀完畢，家屬集體離場。他們情緒激動。有家屬在庭外指：「（死因研訊係）做戲俾你睇嘅啫。」及後，另一女家屬梁淑玲亦稱：「嗰場戲嘅結論係仲要踩多你兩腳…… 不切實際。」
本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研訊主任由李希哲代表，39名遇難者一併展開研訊，不設陪審團；有利害關係方為海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、分別負責建造及經營「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司。
39名遇難者為區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、易慧、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。當中包含8名兒童，他們於2012年10月1日晚上，在南丫島對開海域被淹死。