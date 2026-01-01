據報曾國衞何永賢提早離任　曾今日缺席立法會大會

今屆政府任期餘下約1年半，有報章引述消息指，政制及內地事務局局長曾國衞，和房屋局局長何永賢將提早離任。曾國衞今日缺席立法會會議，他昨日向傳媒表示：「不方便講」。政府發言人回覆《am730》查詢指，政府不評論揣測性報道。
《明報》今日報道兩人擬提早離任的消息，並引述曾國衞昨日回應：「不方便講」。何永賢則說「滿腦子都在想我的工作，我相信做好每一天的工作，活在每一天、努力每一天，好的事就會在未來出現」。政府發言人則表示，不會回應揣測性的報道。
曾國衞原定今日出席立法會會議，回應「制訂香港特區發展願景，主動對接國家十五五規劃」的議員議案。但改由副局胡健民出席，胡今日被傳媒追問有否接獲曾國衞離任的消息，他稱不回應揣測性的問題。
葉劉亦拒絕回應
《am730》向行政會議召集人葉劉淑儀詢問若現時更換問責官員是否適合，她指現時並非政府公布，她不回應報章報道。
今屆政府對上一次更換問責官員是在2024年12月，時任運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職。而去年11月宏福苑大火後，一直盛傳有官員須問責下台。何永賢屬其中一個可能人選，當中，房屋局的獨立審查組被揭發曾接獲居民反映棚網與工程安全問題，但當時審查組回覆已巡查及指示檢驗。