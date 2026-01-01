據報曾國衞何永賢提早離任　曾今日缺席立法會大會

今屆政府任期餘下約1年半，有報章引述消息指，政制及內地事務局局長曾國衞，和房屋局局長何永賢將提早離任。曾國衞今日缺席立法會會議，他昨日向傳媒表示：「不方便講」。政府發言人回覆《am730》查詢指，政府不評論揣測性報道。

《明報》今日報道兩人擬提早離任的消息，並引述曾國衞昨日回應：「不方便講」。何永賢則說「滿腦子都在想我的工作，我相信做好每一天的工作，活在每一天、努力每一天，好的事就會在未來出現」。政府發言人則表示，不會回應揣測性的報道。