網上熱話｜繁忙時間巴士常「行孖咇」　乘客慨嘆：以前後車好醒向前行

本港路面車多經常擠塞，繁忙時間巴士班次容易混亂。有乘客觀察到，繁忙時間同一路線巴士經常「行孖咇」，每每等15分鐘時間就會有兩輛車一同抵站，當中後方較少人的巴士亦會守規矩埋站，「以為後邊架吉車識去下個站載走啲人先？錯喇，架吉車繼續跟係第一架車後面」，慨嘆「以前一有孖咇車，後面個司機都好醒，向前行；前面個架停分站，載哂就跟『後車』尾，但加下無啦」，又建議站長平均安排車輛開出時間。

網民解釋兩原因致「孖咇」

帖文引起網民討論，有認識行業運作的留言透露以前有一套「424」的做法，即兩輛同線巴士會自行協調梅花間竹停站，以較短時間平均接載乘客，不過近年因二元乘車優惠和乘客投訴增加而變得少見，「只要有個兩蚊上車求其坐三個站跳車，已經會出現兩架車埋同一個站……仲未計有班客，硬係覺得自己上唔到果架車係多位啲」、「有啲人會專登等後面嗰架，所以如果後面嗰架飛站去下一個站嘅話會俾乘客投訴㗎」、「以前仲可以玩424，玩跳站，家下$2鍾意逐站落，你想快逐站有位坐，sorry，諗下好」、「有人會諗住上後面嗰架，結果後面嗰架走咗，就×晒老母投訴。」

有留言就指出，巴士公司本身都明文禁止車長「424」，「就算十部同路線嘅車，都要一齊埋站。」同時有人就從路面狀況分析，「試吓西九龍站咁多條線一齊出閘，等2組燈後後車已經貼住前車」、「路面多車多人，多人上上落落後車咪追上黎(嚟)」、「你解決到塞車同一架順燈一架唔順燈問題我支持你做運輸署長。」另有人表示，英國部分城市有方法解決類似問題，「就係叫後面部慢嘅車繼續更加慢隔開啲。」