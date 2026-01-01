大律師公會主席毛樂禮連任　盼大眾勿政治判斷法治

香港大律師公會舉行周年大會及換屆選舉，主席一職由資深大律師毛樂禮連任，副主席、資深大律師許紹鼎和薛日華亦順利連任。毛樂禮表示，過去一年地緣政治複雜多變，香港各方面或多或少受到影響，尤其國安相關案件的審訊和裁決受各方關注，甚至引起質疑或批評，希望大眾不要用政治判斷法治。

毛樂禮在大會後表示，針對司法機構、法官或控辯雙方法律代表的攻擊，似乎愈來愈多和明顯，希望社會讓司法回歸司法，使法院可以繼續以獨立不偏不倚原則，按照法例及證據判案，又強調公會會謹守崗位代表有需要的當事人，確保審訊過程公平。

被問到為何希望市民不要用政治判斷法治，毛樂禮認為在自由的社會，關心法治、理性客觀批評判詞並無問題，但不應政治化、不應因純粹不喜歡判決結果便質疑司法過程。他說，這種情況在其他司法管轄區都有出現，認為與社交媒體等因素有關。

另外，大律師公會因應大埔宏福苑五級火成立的小組已開始工作，就圍標等反競爭行為和改善建築相關法規進行研究，毛樂禮稱待政府獨立委員會發表報告後便會分享意見和研究，而公會的法律援助服務計劃亦召集了300多名大律師或資深大律師，提供義助法律服務。毛樂禮又指，公會多年來工作包括與不同國際法律界人士溝通，解釋香港情況，相信有更多了解和減少誤會後，海外法官更願意服務香港終審法院，對未來數年有新法官加入終審法院表示樂觀。