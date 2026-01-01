批海事處內部系統缺失 向涉事各方提建議 死因庭︰要求海事處年檢核圖則不切實際 家屬聞判激動：極度失望

2012年造成39人罹難的南丫海難，死因庭日前裁定39名遇難者「非法被殺」，案件昨日繼續裁決。裁決指，海事處多年驗船都跟足程序，若驗船要核對圖則，看是否有加裝水密門，是「不可行」和「不切實際」。裁決又指，家屬未有考慮驗船人員的工作量，要求採用「完美標準驗船」，屬事後孔明。裁判官分別向各涉事方包括海事處和財利船廠等給予意見，並向難者家屬表達深切慰問。多名遇難者家屬聽畢後憤怒及激動落淚，形容對裁決感到失望。 2012年造成39人罹難的南丫海難，死因庭日前裁定39名遇難者「非法被殺」，案件昨日繼續裁決。裁決指，海事處多年驗船都跟足程序，若驗船要核對圖則，看是否有加裝水密門，是「不可行」和「不切實際」。裁決又指，家屬未有考慮驗船人員的工作量，要求採用「完美標準驗船」，屬事後孔明。裁判官分別向各涉事方包括海事處和財利船廠等給予意見，並向難者家屬表達深切慰問。多名遇難者家屬聽畢後憤怒及激動落淚，形容對裁決感到失望。

官︰家屬要求採用「完美驗船標準」是「事後孔明」 家屬亦質疑海事處檢驗「南丫四號」時，未有發現船隻無裝水密門，周官指，要求海事處在年檢時核對圖則，是不可行和不切實際，因年檢的目的是檢驗船隻狀態，包括有否損壞等，而非重新檢查結構。周官指，家屬要求採用「完美驗船標準」是「事後孔明」。有旁聽家屬聽畢周官指「不切實際」後大聲拍枱；聽畢周官讀出海事處驗船方面的裁決後，在席者集體步離法庭。在海難失去胞弟的梁淑玲一度激動飲泣。周官裁決指，當年驗船主任審批圖則時，根據「藍書」假設船廠會安裝水密門，而非直接向船廠查詢，反映海事處的內部系統性缺失，監管不足。周官亦批評，證人海事處時任驗船主任梁維學的供詞與獨立調查委員會的證詞存在顯著矛盾，建議轉交律政司跟進。

批海事處內部系統缺失 官提多項建議 周官分別向海事處、財利船廠及港燈給予意見。海事處方面有4項建議，包括與船廠及營運商保持定期溝通；同時設立申報系統，要求船東驗船前確認船隻的改動狀況。財利船廠有5項建議，船隻有改動必須通知海事處；建船時採用「檢查與測試計劃」，清單列明檢測項目；船廠亦應備存清晰的部門架構圖，明確界定各人職責等。 港燈方面，建議要確立正式的船隻驗收及移交程序，確保每隻新船都經過獨立驗證，核實船隻符合規格；驗收時，應確認船隻的狀況與圖則吻合。港燈回應指，會仔細審視判辭內容，並評估任何可以進一步提升安全及管理水平的空間，在可行的情況下落實。

家屬稱不滿裁決不會放棄 梁淑玲在裁決後代表所有家屬對裁決極度失望及不滿，質疑為何檢驗安全是「不切實際」；又認為對於裁決稱水密門「可有可無」是匪夷所思。梁淑玲稱：「我相信家屬係唔會放棄，我追咗13年，你俾一個咁嘅答案我，我覺得我有愧死去嘅家人。」她又指對法官指他們的建議「不切實際」會「銘記於心」。海難生還者趙炳全稱：「我作為一個喺南丫四嘅乘客，好慶幸就係我都係仍然生存。今日我好想問，如果咁都可以話不切實際嘅，我想問39條人命，係咪就係換嚟呢4個字呢？」家屬又指，至今仍未有人答到誰要負責，亦會與律師團隊商討，強調不會放棄。

政府發言人表示，尊重死因庭裁決，並會仔細研究和認真跟進判辭，同時向死者家屬致以最深切的慰問。政府指，相關部門一直督促海事處努力跟進調查委員會及專家提出的建議，落實5大類措施，加強保障海上安全。就死因裁判官給予海事處的建議，發言人指，海事處將認真研究跟進。發言人又指，政府將繼續與業界攜手合作，協力提升海上安全。

南丫海難時序表