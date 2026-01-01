傳兩局長短期內離任 政府：不回應揣測性問題

特首李家超任期餘下不足一年半，有報道引述消息指，政制及內地事務局長曾國衞和房屋局長何永賢將提早離任。政府發言人回覆本報查詢指，政府不評論揣測性報道，而政制及內地事務局副局長胡健民昨被追訪時，亦表示不回應揣測性問題。

《明報》昨報道兩人或提早離任的消息，引述曾國衞前日出席立法會會議後回應「不方便講」，何永賢會後則說「滿腦子都在想我的工作，我相信做好每一天的工作，活在每一天、努力每一天，好的事就會在未來出現。」