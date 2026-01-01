青年宿舍BeLIVING Youth Hub租客農曆年後須遷出 民青局：青聯不獲業主續租 業主判項目虧損結束營運

青年宿舍BeLIVING Youth Hub近日下「逐客令」。(吳康琦攝)

政府於2022年的《施政報告》提到擴大「青年宿舍計劃」，包括資助非政府機構租用酒店和旅館改裝成青年宿舍；翌年位於銅鑼灣的青年宿舍BeLIVING Youth Hub作為頭炮項目並率先啟用。宿舍近日下「逐客令」，多名租客自上周一(12日)起收到通知，須於農曆新年後、2月28日前遷出宿舍，通知期僅一個多月。民青局回應指，營運項目的香港青年聯會去年已商談續租，惟最近獲業主通知不再延長租約，故未能繼續在上址營運。青聯則表示將會全力協助住客解決住屋問題。

青年宿舍BeLIVING Youth Hub前身為「旭逸酒店•銅鑼灣」，亦是民青局推展青年宿舍計劃的頭炮項目，由紀惠集團及香港青年聯會聯合推出，於2023年3月啟用。業主紀惠集團卻於2024年委託中介放售BeLIVING，至上周一有住戶突接獲負責營運的香港青年聯會口頭通知，並於上周四收到正式書面「終止通知書」，要求他們最遲2月28日搬離宿舍，並須保持單位在良好狀態才能取回押金，通知期僅一個多月。本報記者昨到現場了解情況，惟有住戶回應「有啲咁嘅事」，隨即被保安拉走。

民青局回覆本報查詢指，BeLiving Youth Hub項目於2023年初批出，為期3年直至2026年2月底。該項目營運者去年已向業主探討續約的可能性，惟最近收到業主通知不再延長租約，故未能繼續在上址營運。民青局又表示，宿舍營運者已向租戶發放其他青年宿舍信息；已有一半的青年租戶向其他青年宿舍遞交了入住申請，其他青年宿舍營運者亦會加快處理有關申請，盡力確保達無縫入住。

湯文亮否認物業已轉售 指青聯欠租 紀惠集團行政總裁湯文亮接受傳媒查詢時透露，初時與青年聯會簽訂的租約限期為「3+2」租約，最後兩年屬「彈性租約」；指因青年聯會不想續約而終止。他更指青年聯會已欠租逾一年，拖欠過千萬元，料因錄得虧損而結束營運；並指自己只是業主，出租予青年聯會，無權踢走與青聯簽署合約的租客，事件對他來說是無妄之災；強調目前物業無新業主。

香港青年聯會：提供轉介支援 香港青年聯會則發聲明指，當獲告知未能續約後，已立即通知宿舍住客盡快安排住宿，亦主動對同意按時遷出的住戶豁免2月份租金，獲大部分住戶同意。機構會幫忙協助青年轉介至其他青年宿舍，目前已有接近一半住戶申請。 翻查BeLIVING Youth Hub開幕時所公布的資料，宿舍共有97間雙人房間，共提供194個宿位。每個房間面積介乎176至324方呎，每個宿位費用視乎房間面積，每月由3,800至4,800元不等，供18至未滿31歲人士申請。據政府文件，當局是以實報實銷方式向非政府機構提供資助，一般而言，每個房間每月的資助額平均約為5,500元。文件亦列明在審核合資格酒店和非政府機構時，會優先考慮可參與計劃5年的建議書，但亦會考慮參與計劃少於5年的建議書。