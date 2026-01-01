am專訪｜研究揭傳粉昆蟲多樣性 嶺大望農業生態共存 利花果植物質量

自然生態奧妙無窮，微小的昆蟲在花間翩然穿梭，與花朵建立起互利共生的關係，而傳粉過程亦間接成為農夫的「得力助手」！在大嶼山梅窩，一支來自嶺南大學的科研團隊走入田野，細緻記錄當地的傳粉昆蟲物種，並編製「傳粉昆蟲名錄」，希望補上香港昆蟲研究的缺口。團隊指出，昆蟲傳粉不僅維持生態平衡，更能提高開花植物果實的數量與質素；期望研究成果能啟發農夫重新審視昆蟲的存在價值，讓農業與生態和諧共存。 文︰李朗僑 圖︰蘇文傑

大嶼山的農地多分布於鄉郊，並與毗鄰的郊野公園相連，成為不少野生物種的重要中途站。嶺南大學自2024年起獲「大嶼山保育基金」支持展開為期三年的「活化農地生態—保育梅窩傳粉昆蟲與生態系統服務」研究。團隊在梅窩多次進行基線調查，記錄傳粉昆蟲種類與數量，逐步建立梅窩的「傳粉昆蟲名錄」，希望讓社會了解哪些昆蟲對農業有幫助，並加以保育。 青年投身研究冀填補科研缺口 研究吸引不少生態愛好者加入，其中嶺大科學教研部二年級生阿Roy便是其中之一。他自幼與家人郊遊，因而愛上大自然。他指出，為花傳粉的昆蟲遠不止蜜蜂，常見的四大類包括蜂類、鱗翅目(蝴蝶、蛾)、雙翅目(蚊、蠅)和甲蟲。「全球約九成開花植物依賴動物協助傳粉，而九成九的傳粉者都是昆蟲。」昆蟲接觸花粉，除了為了尋找食物外，亦因為花朵的氣味與色彩吸引而停留，從而在無意間把花粉帶到下一朵花。他補充，傳粉過程亦有助提升果實的基因質素，繼而影響數量與品質。

阿Roy卻發現，本港一直欠缺針對傳粉昆蟲的正式圖鑑，於是決定加入研究，為相關領域作出貢獻。研究至今已進行兩年，團隊成功在梅窩記錄到約八十種蜂類，部分品種仍在做分類確認。他笑言，香港仍有不少品種未被清楚分類，所以編製「傳粉昆蟲名錄」十分重要，而「有幸可參與，我都覺得幾自豪。」

發掘昆蟲農業互惠例子 負責研究的嶺大科學教研部助理教授李灝補充，研究不僅着重收集數據，更強調教育的重要性。團隊會分析不同昆蟲偏好的花種，並把發現與農夫分享。他舉例指，在梅窩黃皮果園的調查，便發現除蜜蜂外，竟有超過30種昆蟲參與授粉，打破了部分農夫「只有蜜蜂才會傳粉」的觀念。透過數據，農夫能更清楚知悉哪些昆蟲對作物有幫助，可在農田管理上作出調整，例如選擇更能吸引多元傳粉者的植物品種，以提升果實質量。展望未來，研究將延伸至瓜類等作物，發掘更多昆蟲與農業互惠的案例。

試行「科研＋資助＋農夫合作」模式 研究期間，團隊亦參考外國經驗，試行「科研＋資助＋農夫合作」模式，透過大嶼山保育基金的支援，資助協助研究的農夫，從而平衡生產與保育。李灝指出，這種模式在香港屬首次試驗。雖然外國不少地方政府會提供補貼或減稅，鼓勵農夫保育生態，但香港並無相關制度，基金的支持顯得尤為重要。 城市觀蟲 研究進入第三年，李灝對成果感滿意，笑指「喺科學上唔算係一個大成功，但教育上係成功。」團隊把傳粉昆蟲知識上傳至社交平台後，獲得不錯回響。他提到，一般市民觀察昆蟲並非只能在農地或郊野進行，香港市區公園其實亦可見到多達七、八十種蜂類，包括在陽光下閃耀宛如綠寶石的「綠蘆蜂」。這些昆蟲常見於菊科植物，是最佳的觀察點。但提醒市民與昆蟲相處應保持距離，不要干擾牠們，或可透過望遠鏡或相機觀察其外形及行為。

李灝認為，人們在日常生活中留意及認識昆蟲，才會更願意保護牠們，「全球約九成開花植物需要依靠動物傳播花粉，但好多時候啲數字同我哋生活好遠，等大家有機會觀察、接觸昆蟲，咁先會帶來正向改變。」