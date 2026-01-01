教育及職業博覽提供最新資訊 升學顧問︰澳洲取代英加成港生留學熱門地

距離學期完結還有數月，部分學生已為升學或就業作準備。第35屆教育及職業博覽昨日開幕，為入場者提供一系列升學及求職建議。有教育顧問指，澳洲漸取代英國及加拿大，成為港生最受歡迎的留學地點，而昆士蘭地區因2032年奧運會而備受關注，料將帶來大量工作機會，有利學生在當地長遠發展。另外，參與機構指，香港學生北上內地升學的趨勢持續升溫，廣州的大學更成為不少中學生的熱門選擇。 第35屆教育及職業博覽由貿發局主辦，今屆分為「教育」及「職業」兩大專區，並設四大主題日，焦點包括為公務員及公共服務、職場科技應用、醫療健康及大灣區升學就業機會。

海外留學向來是港生熱門選擇，其中英國與加拿大更是過去多年的首選。不過，「國際海外升學中心」升學顧問總監黃燕雯表示，澳洲正逐漸取代部分傳統熱門目的地。她指出，英國近年因中學課程增值稅(VAT)調整令家長負擔大增，加拿大則大幅削減學生簽證配額，增加申請難度。相較下澳洲於過去兩年申請人數急升，尤其吸引希望兼顧讀書與移民的港生。 她補充，港生赴澳多以移民為考慮，熱門科目包括營養學、旅遊及款待管理、商科、護理、會計、醫療科學及物理治療等。她特別提到，布里斯班及昆士蘭因2032年奧運帶動基建與職位需求，涵蓋建築、項目管理、測量等專業，相關發展已令當地經濟活躍，畢業生留澳就業及申請永居的機會增加。

除海外，北上讀書有地理較近香港，亦為港生的新選擇。「大灣區青年發展促進會」創會主席譚麗時稱，現時港生到內地升學主要分兩類，一是「挑戰一流大學」，受惠於錄取門檻相對寬鬆，較易入讀優秀高校；二是選擇鄰近香港的院校，以廣東為主，其中以暨南大學最受歡迎，因語言文化相近、生活適應度高，交通亦可做到一日來回。她指，北上升學具備交通便利、學費及生活成本較低、錄取機會高，及可提早建立內地人脈等優勢，性價比高。

申訴專員公署首推暑期實習計劃

博覽昨起一連四日於灣仔會展舉行，匯聚來自23個國家及地區，逾860家機構參與，當中破紀錄邀得31個政府決策局、部門及多間公私營機構參與，提供升學和就業資訊。當中申訴專員公署亦有設置展位，介紹公署的功能和工作範圍等，並提供招聘資訊，特別是首度推出的暑期實習計劃，吸引大專學生深入認識公署工作，親身體驗公共服務。活動免費入場，開放時間朝10晚7，最後一天提早一小時閉館。