地監局開立投訴增56% 涉發出違規廣告最多飊逾一倍

地產代理監管局回顧在2025年的工作，指去年開立的投訴個案有253宗，按年增加56%。涉及一手買賣的有40宗，按年增加13宗。 地監局指，「發出違規廣告」佔比最多，由2024年的30宗，增至81宗，亦是去年投訴宗數上升的主因；當中77宗涉及網上廣告，按年增50宗。

地監局主席蕭澤宇指，有關「發出違規廣告」的投訴中，不少涉及提供錯誤的樓盤照片，或發出廣告前未獲業主書面授權。過往牽涉投訴較多有關境外物業的個案，去年並沒有開立投訴。

其他工作方面，地監局在去年巡查一手樓盤銷售點668次、地產代理商舖932次、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,120次抽查，並抽查網上物業廣告1,691次。在上述所有巡查及抽查期間，局方共發現113宗違規個案，大部分涉及違規廣告。