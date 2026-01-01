短租工廈設電話詐騙中心 12人涉假冒客服騙案被捕

黑社會操控的詐騙集團以短租方式，流竄不同工廈單位開設「電話詐騙中心」，假冒客服行騙。警方鎖定目標日前採取行動，拘捕12人，最少涉20宗案件，款額逾200萬元，警方並在檢獲的電話中，初步發現載有逾一萬名市民個人資料，並不排除集團涉更多案件。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋表示，在過去年接獲「假冒客服」相關案件顯著上升。東九龍總區刑事部經情報分析及深入調查後，鎖定一個由黑社會操控的詐騙團夥。該集團租用位於九龍灣、觀塘及葵涌的3個工廈單位，設立為「電話詐騙中心」，該集團常假扮支付平台客服，訛稱受害人啟用保險或收費服務；若受害人否認使用，騙徒會把電話「轉駁」至另一名假冒銀行職員，再以取消服務為名，引導受害人提供銀行資料、密碼，或要求轉賬作「保證金」，最終騙取大額款項。