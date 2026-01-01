警方談判組近年加強校園危機支援 周一鳴：學童自殺一宗都嫌多

很多人對警方談判專家的印象始於電影或劇集；大眾印象是他們除具備高度洞察力、共情能力，亦擅長說服他人。惟談判組成員平時甚少直接面向公眾，即使完成任務，市民也未必知悉其參與。警方談判組原來已走過半個世紀，警務處長周一鳴昨提及，談判組成立初期主要負責反恐及處理嚴重刑事案，其後亦兼負自殺危機處理工作；又形容學童自殺「一宗都嫌多」，談判組近年積極與跨界別合作，包括加強校園危機處理能力，協助學生在逆境中保持正面態度。

周一鳴昨出席「香港警察談判組成立50周年發展研討會暨展覽會」致辭時表示，警察談判組自1975年成立，以兼任性質提供全天候支援，現有105名成員。成立初期專責反恐及處理嚴重刑事案件，1985年起擴展至自殺危機處理。近年，談判組積極與跨界別單位合作，以應對不同的社會狀況；舉例如3年前，疫情剛緩和，學校恢復面授課堂後，先後發生多宗學童自殺事件。

他形容，這些事故「一宗都嫌多」。談判組即主動聯同教育局、醫管局、學界及社福界持份者，加強學校處理校園危機能力，並推廣學童心理韌力教育，協助學生在逆境中保持積極心態。同時又邀請精神科醫生出任談判組榮譽顧問，為組員提供專業訓練及意見，以更準確掌握談判對象的心理狀況。他又指，談判組同時履行維護國家安全的使命，時刻守護香港的安寧和穩定。他感謝談判組歷年來的組員的無私付出和努力及各單位對談判組的支持。

一連兩日的「香港警察談判組成立50周年發展研討會暨展覽會」，共邀請逾500位來自中國內地，柬埔寨、杜拜、印尼、澳門、新加坡及瑞士從事談判及危機處理的代表，以及本地教育界和社福界代表參與。活動會場內亦設置談判組成立50周年展覽，透過歷史圖片、紀念物品及重要談判個案等，回顧談判組多年來在挽救生命及維護社會穩定的貢獻。